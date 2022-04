Lookiero, abbiamo provato il servizio di personal shopper online

Immagina di poter ricevere a casa gli abiti giusti per ogni occasione, scelti appositamente per te da un personal shopper: un sogno per pochi? Non più, adesso che la tecnologia permette di rendere disponibili a tutti servizi che un tempo richiedevano cifre da capogiro La possibilità di avere un esperto che conosca i tuoi gusti e le tue esigenze, che sappia valutare quali capi si adattano meglio alle tue forme e ai tuoi colori e che sappia creare abbinamenti perfetti per ogni occasione, è oggi alla portata di tutti, grazie a un’app pensata apposta per questo. Si chiama Lookiero ed offre un servizio di personal shopper online. Nata sei anni fa, è arrivata in Italia nel 2019. Oggi è attiva in otto Paesi europei e conta più di tre milioni di clienti.

L'intelligenza dell'algoritmo

Bastano poche semplici operazioni sullo smartphone per dare al personal shopper un’idea di ciò che fa al caso tuo. Puoi descrivere la tua forma fisica, indicare taglia e colori, selezionare la tipologia di outfit (casual, elegante, da ufficio, sportivo, ecc.). Puoi fornire ulteriori indicazioni rispondendo ad alcune domande, ad esempio quale tipologia di capi ti interessa in particolare e quale invece non ti serve, la fascia di prezzo che sei disposta a spendere, e via dicendo. Ma non finisce qui: l’app è dotata di un algoritmo studiato per conoscere i tuoi gusti a poco a poco attraverso una semplice attività. Ti vengono mostrate in sequenza foto di capi d’abbigliamento e tu dovrai scegliere se ti piacciono oppure no. Attenzione: questi vestiti non sono quelli che riceverai a casa. Servono solo per permettere all’algoritmo di capire meglio chi sei e che cosa ti piace. Più partecipi a quest’attività più aiuterai il personal shopper a capire i tuoi gusti. Una volta effettuate queste operazioni, puoi ordinare il pacco che arriverà direttamente a casa tua nel giro di pochi giorni. Riceverai dei capi “a sorpresa” scelti apposta per te dal personal shopper. Ovviamente, se qualcosa non ti piace o non è della taglia giusta, puoi sempre restituirlo senza spese. Pagherai solo dopo la consegna e solo i capi che avrai deciso di tenere.

L'attenzione alle persone

Lookiero può essere una soluzione ideale per chi non ha tempo o voglia di fare shopping e in ogni caso per chi preferisce affidarsi al parere di un esperto che ti guidi nella scelta del tuo stile. Ma chi c’è dietro a tutto questo? Siamo stati nella sede di Lookiero a Milano, per conoscere alcuni dei 200 personal shopper che lavorano per questa app. “Il nostro lavoro consiste nell’ispirare ogni giorno migliaia di donne, affinché possano scoprire e apprezzare la versione migliore di sé stesse – ci dice Ilaria Colombo, personal shopper Lookiero – Uniamo le necessità espresse dalle clienti alla nostra conoscenza in fatto di moda, tendenze e stile: in questo modo, creiamo la scatola selezionando i capi che riteniamo più adatti a lei. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le donne a trovare lo stile che le rappresenti di più, che le faccia sentire a proprio agio con sé stesse e con i vestiti che indossano”.