Netgear Orbi WiFi 6E, internet veloce per grandi spazi

Si tratta di una versione limitata Black Edition del primo sistema Mesh con tecnologia WiFi 6E Quad Band. Un prodotto che permette una velocità di internet più efficiente e stabile. Questo sistema è stato progettato per garantire copertura WiFi in grandi appartamenti e case multipiano

Se abitate in una casa grande o avete un'attività commerciale e vi occorre potenziare il wifi, questo prodotto di potrebbe essere l'ideale. Tra i tanti che abbiamo testato Orbi WiFi 6E di Netgear è senza dubbio un sistema molto efficiente.

Il sistema Mesh

Il kit della casa americana è composto da un punto di accesso principale da collegare al modem di casa e da due satelliti che andranno installati in vari punti dell'abitazione in modo da smistare il segnale wifi. Nella nostra prova abbiamo installato il router nel piano terra, un satellite al primo piano e uno in taverna.

L'installazione è molto veloce si può fare da app o da pc.

Internet stabile e veloce

La particolarità di questo kit è quella di aggiungere una quarta banda a 6 GHz, che permette di coprire ambienti fino a 600 mq e di collegare 200 dispositivi in contemporanea senza perdere connessione e potenza. Ecco perchè Orbi è utile anche per negozi, ristoranti o strutture ricettive. In questo caso il costo di 1.700 euro è più che giustificato.