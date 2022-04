RFreshID, l'idea per etichette tracciabili anti-spreco

Checkpoint, fornitore di soluzioni tecnologiche per il settore retail, ha ideato una tecnologia per gestire l’inventario dei freschi e ridurre lo spreco alimentare

Ogni anno in Europa vengono buttati oltre 89milioni di tonnellate di cibo. Molti prodotti che finiscono nel cestino. E questo accade anche nel settore del retail, che contribuisce per circa il 5 per cento del totale: quasi 4 milioni e mezzo di alimenti sprecati. Proprio per combattere questa tendenza Checkpoint Systems ha inventato una tecnologia per tracciare ogni prodotto semplicemente tramite la sua etichetta.

Controllare gli inventari e le scorte in tempo reale

Si chiama RFreshID la soluzione ideata da Checkpoint Systems, fornitore di soluzioni tecnologiche nel settore retail. I retailer possono ricevere la merce già etichettata con l’RFID e avere così tutte le informazioni specifiche del prodotto e delle date di scadenza. L’etichetta con questa tecnologia è in grado di seguire ogni prodotto in tutti i suoi passaggi, dal produttore fino al banco. Fino alla sua vendita o al ritiro, nel caso in cui abbia raggiunto la data di scadenza. Il personale, usando un dispositivo palmare, può infatti monitorare in tempo reale gli inventari di freschi e gestire le scorte. Un modo per controllare i cibi che stanno per scadere e cercare di venderli, magari a prezzi scontati, evitando che finiscano nel cestino.