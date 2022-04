“Domina la scena”, Xiaomi presenta la nuova Serie 12

Il gigante cinese punta a diventare il primo marchio per vendite in Italia e ha presentato la sua nuova linea di smartphone ma anche diversi altri prodotti connessi come smartwatch, cuffie e purificatori d’aria

Xiaomi ha presentato la sua nuova serie di smartphone, Xiaomi 12 Series, insieme a tante altre novità, con il motto “Domina la scena”. Come ha spiegato il general manager di Xiaomi Italia Leonardo Liu, intervenuto all’evento nazionale di presentazione a Firenze, Xiaomi è al momento tra i primi cinque marchi al mondo di smartphone in 55 paesi e in Italia è al secondo posto per vendite ma “entro qualche anno l’obiettivo è diventare i numeri uno”. Celebrando la presenza sul mercato di un ecosistema di oltre 200 prodotti della smart life (“Una vita smart è una vita più felice”, ha detto la Deputy Country Manager Yunyuhn Zhang), Xiaomi ha presentato anche una nuova famiglia di smartwatch (Xiaomi Watch S1 e S1 Active) con display in vetro zaffiro, NFC, cinturino in pelle, Bluetooth per telefonare e batterie di lunga durata; e ancora: due nuovi modelli di cuffie (Xiaomi Buds 3 e 3T Pro) con cancellazione del rumore e leggere da indossare e il nuovo purificatore Xiaomi Smart Air Purifier 4 (in tre versioni) che consuma poco, ha un bel design ed è efficace contro odori, polvere e pollini.

"Un doppio flagship"

La nuova Xiaomi 12 Series, ci ha spiegato Davide Lunardelli, Head of Marketing dell’azienda, è composta da un doppio flagship, due prodotti diversi in termini di prestazioni e usabilità ma entrambi interessanti e con caratteristiche premium. “La Serie 12 - aggiunge a Sky TG24 - continua quel percorso ‘cinematografico’ che abbiamo intrapreso qualche anno fa sui nostri flagship e lo eleva all’ennesima potenza”. Tre smartphone (Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 e Xiaomi 12X), noi abbiamo provato il prodotto di punta della nuova serie, Xiaomi 12 Pro.

Le caratteristiche fotografiche

Come tutti gli smartphone in uscita negli ultimi anni anche Xiaomi 12 Pro è pensato per essere un vero e proprio “studio creativo portatile all’avanguardia” e promette, ci spiegano dall’azienda cinese, di scattare immagini professionali indipendentemente dal contesto, dalle condizioni di illuminazione più o meno difficili o dalla presenza di oggetti in movimento. Sul 12 Pro troviamo un comparto fotografico di tutto rispetto, parliamo di tre fotocamere tutte da 50 megapixel: un sensore ultra-large Sony IMX707 (in grado di catturare grandi quantità di luce), un teleobiettivo e un ultra-grandangolo. Molto interessanti le foto e i video che abbiamo scattato a Firenze sia di giorno che di notte, con colori naturali e brillanti e ben illuminati anche in situazione di scarsa luminosità. Ci sono piaciuti anche i video che abbiamo girato, anche di notte, e che abbiamo trovato ben stabilizzati (tra l’altro ci sono due tipi di stabilizzazione, quella normale e quella “Pro”). A proposito di video lo smartphone è in grado di girare fino alla qualità 8K 24fps. Tra le tante funzioni della fotocamera coadiuvate dall’intelligenza artificiale segnaliamo l’interessante Xiaomi ProFocus in grado di identificare e tracciare in modo intelligente gli oggetti in movimento (anche, ad esempio, quando si muovono tra muri o colonne e vengono persi di vista per qualche istante dalla camera) e di tenere automaticamente sempre a fuoco occhi e viso.