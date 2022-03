HeArt, il social media dedicato all’arte e al talento

Una piattaforma dedicata al talento e agli amanti di arte e spettacolo. Si chiama heArt ed è una vera e propria community che ha un’ambizione: diventare il LinkedIn dell’arte, e un obiettivo, dare un aiuto concreto a tutti quegli artisti che all’improvviso si sono trovati senza lavoro a causa della pandemia. HeArt nasce, infatti, nel 2020, per poi aprire al pubblico nel 2021, proprio per supportare concretamente uno dei settori più colpiti dall’emergenza. Oggi conta 54mila iscritti, che hanno deciso di unirsi al social grazie al semplice passa parola. “È un progetto figlio della pandemia, il risultato buono di due anni terribili che abbiamo vissuto. Senza la privazione del live non ci sarebbe venuta l’idea di realizzare un luogo dove tutti gli artisti potessero in qualche modo condividere il loro talento”, ci ha raccontato Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e ideatore di heArt.

Come funziona la piattaforma heArt

Attori, cantanti, ballerini, ma anche fotografi, scultori, disegnatori, scrittori e tecnici possono caricare sulla piattaforma le loro opere o performance – registrandosi come artista, aspirante artista, amante dell’arte, istituzione culturale o artistica oppure corporate – senza paura di essere giudicati. Nessun commento pubblico da parte di altri utenti, ma solo un sistema di valutazione che va da 1 a 5 cuori. “È una piattaforma molto democratica e aperta, il prodotto finale non viene giudicato ma condiviso – spiega Forte – L’idea è quella di avere un luogo digitale aperto a tutti, che possa ospitare qualsiasi forma di talento e che chiunque apprezzi intrattenimento e arte possa godere di queste cose. Non è un luogo pensato solo per gli artisti e per chi lavora con loro, ma anche per tutti coloro che sono semplicemente interessati all’arte in generale”.

heArt, tra social e database

La piattaforma, su cui è possibile registrarsi gratuitamente, è accessibile al link heart-social.com o scaricando sul proprio smartphone l’app heArt Social e offre differenti opportunità professionali per gli utenti: un vero e proprio archivio per produttori, istituzioni culturali e realizzatori di eventi. Un progetto, insomma, nato in Italia, ma pensato per diventare globale e per rispondere a differenti richieste di mercato. “A febbraio 2021 avevamo l’esigenza di realizzare il cast, ma il team creativo – coreografo, regista, produttore musicale – si trovava sparso in tutto il mondo, diviso tra Londra, Roma e Stoccolma. Attraverso la piattaforma abbiamo realizzato un luogo unico dove tutti i candidati hanno potuto caricare le loro audizioni. A quel punto è stato selezionato il cast finale con un’audizione live nel mese di maggio in teatro. Senza heArt non saremmo riusciti ad avere una qualità del cast così grande”.

Su heArt lezioni in streaming

HeArt è anche una piattaforma di apprendimento: chiunque desideri migliorarsi e apprendere, può scegliere tra le numerose lezioni in streaming proposte, tenute da professionisti differenti. Perché il talento merita sempre un‘opportunità.