Geronimo Stilton tra realtà virtuale e aumentata

L’innovazione

Geronimo Stilton – sempre in collegamento da Topazia – esorta i piccoli viaggiatori a partire per il viaggio alla ricerca delle chiavi del tempo nell’era dei dinosauri, nell’Antico Egitto e poi sull’Isola del Tesoro. Grazie alla combinazione di tutte queste tecnologie, lo spazio espositivo nella Fabbrica del Vapore diventa un percorso espositivo suddiviso in tre ambientazioni scenografiche. Invece al piano terra si trovano il bookshop, un’area interattiva per il Quiz del Tempo, una zona dedicata alle fotografie al Gate “Viaggio nel Tempo”, una sala per la didattica e per gli eventi e uno spazio dedicato alla Virtual Reality “Moon VR - Geronimo Stilton Edition” dove Geronimo accompagna i visitatori ad assistere allo sbarco sulla Luna dell’equipaggio dell’Apollo 11 proprio grazie alla Realtà Virtuale, che trasporta e fa vivere esperienze fuori dal mondo e strabilianti avventure, immergendo i visitatori in ambienti a 360° grazie ai visori VR. Insomma un'esperienza che salta tra passato, presente e futuro. Tra fantasia, tecnologia e innovazione.