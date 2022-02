OVER: “Ecco come eliminiamo le sostanze nocive dall’aria"

L’azienda, nata nel 2012 come spin-off dell’università La Sapienza, ha brevettato una tecnologia chiamata CrossField in grado di eliminare il 99,9 per cento di inquinanti, virus e batteri. E ha commercializzato un purificatore d’aria utile, efficace e bello da vedere per ambienti domestici ma anche uffici, scuole, ospedali

Risparmio energetico. Efficienza degli edifici. Purificazione dell’aria. Serendipity. Innovazione. Sono gli elementi che caratterizzano la storia di OVER, azienda specializzata nell’automazione degli edifici e nella purificazione dell’aria che, partita come spin-off dell’università La Sapienza di Roma, ha brevettato una tecnologia - ribattezzata CrossField - che combina la tecnica della precipitazione elettrostatica (ESP) con i raggi ultravioletti per sanificare di continuo gli ambienti eliminando il 99,9 per cento di virus, batteri e agenti patogeni nell’aria. Una tecnologia che si è trasformata in un purificatore d’aria efficace, bello da vedere e rispettoso della natura. Ma andiamo con ordine.

La tecnologia CrossField

“CrossField è un esempio perfetto di serendipity, quella cosa che avviene quando fai ricerca in un ambito e scopri qualcosa che non c’entrava quasi niente”, ci racconta orgoglioso Adriano Cerocchi, Ceo e co-founder di OVER. “Durante le nostre ricerche - continua - abbiamo scoperto che l’interazione tra un campo elettrostatico e l’ultravioletto modifica la permeabilità della membrana cellulare di un virus, un batterio, un fungo, rendendola ipersensibile. Così facendo qualunque agente inquinante o pericoloso che entra in questo campo esce inattivato e quindi incapace di riprodursi e infettare”. La tecnologia brevettata da OVER è particolarmente efficace su sostanze inquinanti, virus, batteri, muffe e funghi: lo dimostrano test effettuati in laboratori esterni e presso l’Università dell’Insubria, che hanno dimostrato un’efficacia pari al 99,9 per cento. All’interno della sede milanese di OVER abbiamo visitato un interessante laboratorio di ricerca e sviluppo che integra un centro prototipi, stampanti 3D, oscilloscopi, generatori di segnale, camere climatiche e anche una “sala fumi” in cui viene testata l’efficacia delle tecnologie sviluppate. CrossField, semplificando, funziona in questo modo: il campo elettromagnetico attrae le particelle nocive presenti nell’aria su due lati di una piastra “fulminandole” letteralmente; a dare il “colpo di grazia” alle particelle che non vengono distrutte pensa poi l’ultravioletto, integrato nel macchinario. “Si tratta di una scoperta - racconta Cerocchi - in grado di cambiare la vita agli allergici e agli asmatici, ma pensiamo anche al futuro in cui una delle cause principali di morte saranno i super batteri che resistono agli antibiotici”.

Cosa sono Airflow e Airframe

La tecnologia CrossField è stata applicata a due purificatori d’aria innovativi: Airflow e Airframe, dedicati rispettivamente al mondo business (hotel, ristoranti, scuole, grandi aziende) e al mondo dei consumatori finali (case e piccoli uffici). Osservati senza particolare attenzione sembrano dei quadri attaccati alle pareti, con cover di design disegnate da grandi artisti (e a breve anche completamente personalizzabili), in grado di integrarsi perfettamente negli ambienti domestici. Ci spiegano da OVER che i purificatori, sostenibili perché senza filtri, hanno un’efficacia molto maggiore rispetto ai tradizionali filtri HEPA utilizzati da altri concorrenti, sono semplici da installare e - l’abbiamo provato noi stessi - molto silenziosi. Il monitoraggio e la gestione avviene attraverso un’app e non essendoci filtro l’unica attività di manutenzione da svolgere ogni tanto è quella di pulire il meccanismo interno con un normale straccio per la polvere. Il prodotto in meno di 15 minuti è in grado di purificare completamente l’aria in una stanza di medie dimensioni e il prezzo di un’unità - che varia in base al numero di sensori e al tipo di cover - si aggira tra gli 800 e i 1.350 euro.