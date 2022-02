Hisense Mini-Led, 75 pollici di potenza

La tv Mini-Led di Hisense, ha uno schermo da 75 pollici. Si tratta di un prodotto potente ma molto ingombrante, ideale per chi in casa ha molto spazio e per chi non vuole perdersi nemmeno un dettaglio

La smart tv Hisense Mini-Led ha un lcd con 10.000 Mini-Led, per una luminosità che raggiunge un picco di 3000 nit. Spicca la retroilluminazione Mini-Led in configurazione Full Array Local Dimming Pro, con 1.280 zone di controllo e filtro Quantum Dot con risoluzione 4K per espandere la gamma di colori. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 100/120 Hz è ideale per giocare con le console. Video fluido e colori super. Stenta invece con i canali in SD. L'esperienza video migliore si gusta con il 4K.

Le caratteristiche

Nel retro della tv troviamo tutto il necessario per collegare qualsiasi tipo di device. Gli ingressi HDMI sono quattro, tutti compatibili con alcune funzioni di HDMI 2.1.

Lato connettività troviamo il Wi-Fi dual band, un ingresso Ethernet, il Bluetooth 5.0, vari ingressi Usb, uscita per cuffie e per cavo ottico digitale. Per quanto riguarda l'audio, nonostante il sistema integrato da 90 watt di potenza e la compatibilità con la tecnologia Dolby Atmos, la musica e i dialoghi non risultano limpidi. Facile e intuitivo il pannello di controllo. Il prezzo della tv si aggira intorno ai 3.300 euro.

Novità "mondiali" per il 2022

Per quest'anno, Hisense ha grandi sorprese. Oltre ad essere sponsor ufficiale dei mondiali di calcio in Qatar la casa cinese lancerà sul mercato nuovi prodotti.

Ne abbiamo parlato con Gianluca Di Pietro, amministratore delegato di Hisense Italia: "La tv nel 2022 avrà una completezza di gamma importante. Stiamo iniziando a a proporre già da un anno i nostri laser tv dall'88 ai 120 pollici su cui puntiamo moltissimo. Poi saremo sponsor dei mondiali di calcio in Qatar. Avremo la possibilità di proporre sul mercato tv per tutti i gusti degli utenti italiani".