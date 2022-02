Philips Oled +936, come avere un quadro in casa

Nel paradigma delle tv la declinazione di Philips trova il massimo della qualità nell'Oled 936. Un prodotto interessante per design e prestazioni, è come avere un quadro in casa. Noi di NOW lo abbiamo provato per voi. Ecco la recensione

Abbiamo avuto modi di testare il 55 pollici, ma della serie +936 di Philips sono disponibilI anche i tagli da 48 e 65 pollici. La qualità delle immagini e dei colori è garantita dal pannello ultrasottile OLED di LG Display con il 20% di luminosità di picco in più e dal processore P5 con intelligenza artificiale. In tempo reale i livelli di luminosità si autoregolano in base alla scena e all'ambiente. Si vede mollto bene con sorgenti in Sd o in 4K.

Lo spettacolo dell'Ambilight

Il sistema Ambilight non è più su tre lati ma su quattro, un effetto scenografico molto gradevole ma anche utile alla visione dei programmi perché non stanca gli occhi. L'anima smart della tv è la versione 10 di Android facile e intuitiva. Così come il pannello delle funzioni. Lato connessioni la tv ha quattro ingressi HDMI. Solo due supportano i segnali 4K fino a 120 hertz. Tre le porte USB, porta di rete ethernet, uscita audio digitale ottica, quella in linea per il collegamento di un subwoofer esterno, mini-jack per le cuffie e connettori d'antenna. Non mancano Wi-Fi e Bluetooth.