Occhio al Cloud e ai ransomware: i rischi del 2022 secondo gli esperti

Diffuso il rapporto di Trend Micro sui possibili cyberattacchi dei prossimi mesi: gli sforzi dei criminali si concentreranno soprattutto sui servizi in Cloud. In Italia nel mirino in particolare le piccole e medie imprese

Da una parte i ransomware, con attacchi sempre più mirati. Dall'altra i sistemi della Internet of Things come possibili bersagli. Sono alcuni dei cattivi propositi dei criminali informatici per il 2022. A individuare le possibili minacce dei prossimi mesi è Trend Micro nel suo consueto rapporto di inizio anno (NOW, LA RUBRICA DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA DI SKY TG24).

Gli attacchi al Cloud

Secondi i ricercatori, gli sforzi degli hacker si concentreranno soprattutto sui servizi in cloud. Insomma, tutti quelli che non risiedono sui nostri pc o smartphone e permettono, ad esempio, di collaborare a distanza tra colleghi. L’obiettivo dei criminali è ovviamente approfittare dei dipendenti che continuano a lavorare da casa.