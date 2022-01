Logitech G435, le cuffie leggere ed ecosostenibili

Le cuffie G435 di Logitech sono molto leggere, pesano solo 165 grammi. Quindi molto comode per lunghe sessioni di gioco. Merito anche dei copriorecchie imbottiti in memory foam e dell'archetto in tessuto. I materiali a primo impatto sembrano di scarsa qualità ma sono super sostenibili: le cuffie infatti sono sono certificate CarbonNeutral. Le parti in plastica sono realizzate con almeno il 22% di plastica riciclata post-utilizzo e la carta del packaging proviene da foreste sostenibili certificate. Il doppio sistema di connessione le rende molto versatili. Le G435 possono essere collegate via Bluetooth o tramite Wi-Fi grazie alla tecnologia Lightspeed brevettata da Logitech. Settarle con lo smartphpne non è stato molto semplice, nella confezione mancano le istruzioni.

Audio da migliorare

Le prestazioni audio non ci hanno convinto, ma partiamo dal fatto che è sempre un prodotto di fascia media. Le G435 si comportano meglio con i videogiochi, se invece dobbiamo ascoltare la musica il suono non è perfettamente "limpido". La durata della batteria è di quasi 18 ore ma se dovesse scaricarsi il lungo cavo in dotazione può venire in nostro soccorso. Il costo delle G435 è di quasi 80 euro.