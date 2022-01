Amazfit GTR 3 Pro, lo smartwatch leggero e sportivo

Amazfit GTR 3 Pro ha uno shermo molto grande e comodo per leggere i dati, si tratta di un amoled ultra HD da 1,45". La cassa è in alluminio e quindi orologio molto leggero e nessun fastidio al polso. I cinturini sono disponibili in diverse colorazioni. Tra le caratteristiche più importanti, la presenza di un sensore biometrico avanzato capace con un solo tocco di monitorare quattro parametri del nostro corpo: frequenza cardiaca, stress, ossigenazione e frequenza respiratoria. Oltre a questi se ne possono monitorare altri come il sonno o il termometro.

Uno smartwatch sportivo

Senza dubbio il GTR 3 Pro è un prodotto dedicato agli sportivi e nel suo database ci sono ben 150 attività da poter gestire. Si va dalla corsa al ciclismo, dagli sport all'aperto e anche in acqua. Sì perché Amazfit GTR 3 Pro non teme l'acqua e resiste fino a 5 atmosfere. Ottimo anche con il padel.

Facile da usare

Per muoversi nel menu molto intuitivo, possiamo scorrere con il dito oppure usare il pulsante a corona che dona allo smartwatch un bell'effetto vintage. Non manca poi la possibilità di poter usare la sveglia, la calcolatrice, ascoltare musica, gestire le chiamate e vedere le notifiche dei messaggi. L'unica pecca è che non si possono visualizzare le foto e che non è dotato del chip NFC per i pagamenti. Utile anche l'app dedicata per connetterlo allo smartphone dove si possono approfondire i dettagli dei dati raccolti. La batteria ha un ottima durata, varia dai 7 ai 10 giorni in base alle sessioni di allenamento monitorate e all'utilizzo del Gps. iI costo di Amazfit GTR 3 Pro è di quasi 200 euro.