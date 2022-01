Mario Party Superstars, divertimento per Nintendo Switch

Il nuovo titolo ripercorre in quache modo il suo predecessore dell'ormai storica Nintendo 64. Un'operazione nostalgia che rievoca ben 5 tabelloni storici e raccoglie il meglio del meglio dal 1998 ad oggi degli intramontabili minigiochi che sicuramente appassionati e new entry apprezzeranno. Mario Party Superstars è sviluppato come un gioco da tavolo, ogni giocatore può scegliere da una rosa di 10 personaggi. Per muoversi si usa un dado a 10 facce e l'obiettivo è ottenere le Superstelle degli avversari. Molto importanti al fine del divertimento sono i minigiochi. Tante le modalità di gioco: tutti contro tutti o ad esempio uno contro uno. Tra i 100 minigiochi disponibili, si può scegliere di cimentarsi nel volley, nell'hockey, nel calcio e nella corsa sui carrelli. Il concetto principale è il divertimento soprattutto in compagnia, non è infatti un titolo da giocare da soli ma in multiplayer.