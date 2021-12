Sicurezza smart, la prova di Arlo Pro 4 e di Arlo Video Doorbell

Arlo Pro 4 Spotlight è una telecamera di sicurezza che si collega al Wi-Fi di casa e si installa senza fili. Basta infatti solo una vite per fissarla su qualsiasi tipo di superficie. E grazie al supporto magnetico si attacca e si stacca con facilità. Costruita con materiali resistenti, acqua, freddo e sole non sono un problema. Arlo Pro 4 cattura video in qualità 2K con angolo di 160 gradi. Le immagini sono ottime sia in condizioni di luce normale che di notte grazie al faretto a led integrato e agli infrarossi. La telecamera ha un altoparlante e un microfono che permettono di comunicare e ricevere i suoni dall'esterno e poi è dotata anche di sirena. Secondo la casa americana la batteria dura 6 mesi, si può ricaricare staccando semplicemente il blocco. Con l'app dedicata si possono gestire le opzioni e ricevere le notifiche di quanto sta accadendo nella zona controllata. Il costo è intorno ai 250 euro.

Video Dorbell wire-free, un campanello intelligente

Arlo Video Doorbell è una sorta di citofono smart capace di controllare chi suona alla porta, permette di comunicare con l'ospite anche se non si è in casa, e dare indicazioni al corriere se si aspetta un pacco anche con frasi preimpostate. Tutto comodamente dal proprio smartphone. La risoluzione video di Doorbell è ottima. Utilizza proporzioni 1 su 1 e il campo visivo è di 180 gradi. Registra i video in Full HD e non manca la visione notturna. Il campanello va installato fuori dalla porta, ha un batteria facile da ricaricare staccandola dal blocco. Si attiva ogni volta che qualcuno suona alla porta. Funge anche da camera di sorveglianza perchè percepisce i movimenti. Il prezzo è intorno ai 150 euro.

Meglio avere l'abbonamento

Sia per Arlo Pro 4 che per Doorbell è quasi essenziale l'abbonamento ai servizi Smart per avere una copertura completa. Come ad esempio il riconoscimento di persone, pacchetti, veicoli o animali o la cronologia dei video.