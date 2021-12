“Ecco come, grazie al digitale, sta cambiando il mondo della radio”

Qual è l’evoluzione della radiofonia grazie anche alle nuove tecnologie come il DAB? Come cambieranno le emittenti nei prossimi anni? Lo abbiamo chiesto a Eduardo Montefusco, presidente di DAB Italia e di RDS

La radio è un mezzo di comunicazione che, tralasciando le apparecchiature per l’ascolto e quelle per le trasmissioni, sembra non essere cambiato mai da 100 anni a questa parte. E invece ci sono stati tanti cambiamenti dal punto di vista tecnologico, a cominciare dall’avvento della radio digitale DAB. Come sta cambiando il mondo della radio, come si è modificato dopo la pandemia e con l’avvento dei podcast e, soprattutto, quali sfide affrontano le emittenti per rimanere al passo con i tempi? Ne abbiamo parlato con una delle personalità più importanti della radiofonia italiana: Eduardo Montefusco, presidente di presidente di DAB Italia, primo operatore di rete per la radio digitale in Italia, e di RDS Radio Dimensione Suono.

Come si sta evolvendo la radio e quali sono i vantaggi principali della radio digitale?



“La radio si è sempre adeguata all’innovazione e ha sempre cercato di cavalcare quello che di tecnologicamente avanzato si presentava al suo cospetto. Il vantaggio principale della radio DAB+ rispetto alla radio FM è che ha un suono perfetto, che è un po’ lo slogan di tutta la campagna di lancio del sistema digitale Digital Audio Broadcasting Plus. L’FM ha avuto una progressione disordinata mentre il sistema Digital Audio Broadcasting DAB ha avuto un’evoluzione ordinata con delle frequenze che ci sono state assegnate e con una pianificazione in base al nostro consorzio che comprende tutti i grandi player della radiofonia in Italia. Sono tanti i player che, come noi di Rds, hanno capito l’importanza di questa piattaforma evolutiva, perché il mondo della radio è sempre attento all’innovazione, alla tecnologia, a seguire gli stili di vita. Oggi c’è uno studio di GFK che segnala che sono oltre 8 milioni i possessori di ricevitore digitale DAB+ tra quelli domestici e quelli integrati nell’impianto infotainment dell’auto, e entro l’anno sorpasseranno la soglia dei 9 milioni”.