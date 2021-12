Sicurezza informatica e nuove minacce: “Ecco come sarà il 2030”

Project 2030 di Trend Micro è come una serie tv ma si guarda online gratis su YouTube. Permette di capire come la connettività, i dati e l’intelligenza artificiale cambieranno il modo in cui viviamo, lavoriamo e operiamo nella società

Una web serie per capire come potrebbe essere il mondo all’inizio del prossimo decennio e come il settore della cybersecurity potrebbe rispondere all’evoluzione del crimine informatico: è Project 2030: nove episodi disponibili gratuitamente su YouTube che permettono di capire grazie al know how di Trend Micro, società specializzata in sicurezza informatica, “come la connettività, i dati e l’intelligenza artificiale cambieranno il mondo in cui viviamo, lavoriamo e operiamo nella società”.

Cosa c’è nei nove episodi

La web serie mostra il futuro attraverso gli occhi di un cittadino, di un’impresa, di un governo nel futuristico stato-nazione di New San Joban, dove la realtà aumentata ha un impatto importante sulla vita quotidiana, e offre un’analisi dettagliata delle minacce in evoluzione. Cosa potrebbe succedere nel 2030? Se governi, istituzioni, aziende e singoli cittadini non saranno in grado di difendersi adeguatamente gli strumenti di intelligenza artificiale permetteranno anche agli individui senza particolari competenze di compiere attacchi informatici anche su larga scala, bloccando ad esempio gli approvvigionamenti, effettuando sabotaggi nelle industrie, mandando nel caos i settori della logistica e dei trasporti. Non è tutto: sarà più semplice veicolare disinformazione, rubare dati o identità, far circolare il denaro sporco.