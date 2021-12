Amazon presenta eero Pro 6 e Fire Tv Stick 4K Max: la nostra prova

Abbiamo provato il nuovo sistema mesh per estendere la rete Wi-Fi in luoghi molto grandi e la nuova chiavetta in grado di trasformare qualsiasi tv in un centro per l’intrattenimento

eero Pro 6 è il nuovo router Wi-Fi mesh tri-band di Amazon dotato di Wi-Fi 6 in grado di estendere la rete Wi-Fi su grandi superfici o su più piani. Fire Tv Stick 4K Max è invece l’aggiornamento della famosa chiavetta, sempre di Amazon, che trasforma ogni televisore in un centro per l’intrattenimento. Li abbiamo provati.

eero 6 Pro: le caratteristiche principali

eero 6 Pro è un sistema modulare (è venduto in confezione da uno o da tre router) che può essere utile a chi ha una villetta, un ristorante, un bed&breakfast, un negozio o una piccola azienda: un solo router, infatti, è in grado di coprire fino a 190 metri quadri ma il sistema da tre arriva a coprire fino a 560 metri quadri di spazio ed è in grado di gestire 75 dispositivi collegati. I router sono di colore bianco, piccoli, discreti ed eleganti. Per iniziare la configurazione bisogna collegare il primo con un cavo ethernet al modem principale. Dopodiché - in caso di confezione da tre - gli altri due “satelliti” vanno collegati solamente alla rete elettrica e, posizionati distanti dal router principale, estendono la rete wireless. I dispositivi utilizzano la tecnologia TrueMesh per aiutare a gestire ingenti volumi di traffico, estendere il segnale e migliorare la ricezione. Il sistema, spiegano da Amazon, è particolarmente adatto a chi utilizza molto lo streaming 4K, videoconferenze, gaming, servizi web sofisticati. Il nuovo eero, assicurano, rende la rete privata anche più sicura, con l’installazione automatica delle patch di sicurezza, il parental control e tante altre funzioni (a pagamento, comprese nel servizio eero Secure+). Il sistema comprende, infine, anche un hub Zigbee integrato per connettere i dispositivi della casa intelligente (luci, serrature, prese) senza ulteriori hub da acquistare.

eero 6 Pro: la nostra prova, disponibilità e prezzi



Nella nostra prova la rete che abbiamo creato si è comportata bene ed è risultata molto veloce, anche in punti lontani dal router principale o negli angoli più nascosti della casa. Molto semplice l’installazione: in pochissimi minuti tramite l’app eero è possibile collegare tra loro i router, cambiare la password principale, capire quali device sono collegati, eventualmente metterli in pausa o impostare degli orari di utilizzo, creare reti ad hoc magari per gli ospiti. Essendo un prodotto Amazon è possibile gestire la rete Wi-Fi anche con Alexa. Eero Pro 6 è venduto in confezione singola a un prezzo di listino di 249 euro; nella confezione da tre al prezzo di 639 euro (ma su Amazon si trova scontato). Peccato, a nostro avviso, che le funzionalità di sicurezza avanzate richiedano un abbonamento a parte.

ero 6 pro: Pro e Contro



PRO



Sistema in grado di coprire grandi superfici o case su più piani

Semplicità d’installazione

CONTRO