X5 Play, lo smartwatch sicuro per bambini di Xplora

Si chiama X5 Play, è un orologio super tecnologico per bambini lanciato sul mercato dall'azienda norvegese Xplora. Lo abbiamo testato grazie alla collaborazione di Sebastiano, 7 anni all'anagrafe. Ecco la recensione

Nella confezione di X5 Play di Xplora troviamo l'orologio, il cavo di ricarica, le istruzioni e una paletta di plastica per l'inserimento della nano sim. Operazione da fare con un adulto e fondamentale per il funzionamento dello smartwatch.

Il prodotto è ben fatto, è leggero, dispone di uno schermo touch da 1,4 pollici con memoria da 4 GB. La batteria dura fino a 3 giorni. X5 Play oltre alle funzioni di chiamate e messaggi permette di puntare una sveglia, attivare il cronometro, contare i passi e ascoltare musica. Si possono fare anche foto e video grazie alla camera da 2 MP. In chat si possono ricevere anche foto ma la risoluzione dello schermo le farà apparire un po' sproporzionate .

App Xplora



La gestione dello smartwatch è affidata all'applicazione dedicata che va scaricata sul cellulare. Poi occorre registrare il prodotto e creare un account. Dall'app si possono gestire tutte le funzioni, tra cui la rubrica dei contatti da poter chiamare e la musica da scoltare. Si possono monitorare gli spostamenti del bambino e creare ad esempio una zona di confine entro la quale può muoversi. Nel momento in cui si sconfina un messaggio avviserà il genitore. Nell'app c'è anche una funzione "school mode" per disattivare l'orologio durante le lezioni in classe, ma se vogliamo evitare distrazioni meglio lasciarlo a casa.