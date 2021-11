Fauna Spiro Transparent, gli occhiali da sole smart

Chiamare, ascoltare musica e proteggere gli occhi dal sole. Ecco gli occhiali Spiro Transparent di Fauna. Noi di Now li abbiamo provati per voi, ecco la recensione

Fauna è un'azienda austriaca fondata nel 2019, nata dall'unione con il brand di occhiali da sole Zeiss. Noi abbiamo provato il modello di occhiali smart Spiro Transparent Brown. Nella confezione troviamo gli occhiali, la custodia smart e il cavo di ricarica. Bello il design, ottima la qualità: riparano perfettamente dal sole. Inoltre in qualisasi negozio di ottica si possono montare lenti graduate. Per essere smart gli occhiali Fauna non pesano nemmeno tanto rispetto ad un modello classico.

Le funzionalità smart

Ogni asta ha un microspeaker, un mini-woofer per sentire la musica e due microfoni per parlare. E poi sono touch: basta strofinare il dito sulle aste e possiamo cambiare i livelli audio o rispondere alle chiamate. La batteria garantisce fino 4 ore se si utilizza per chiamare e ascoltare musica, 2 ore per la ricarica. Le chiamate si sentono molto bene e l'ascolto della musica è più che sufficiente. L'unica pecca? Chi è accanto a noi potrebbe sentire quello che stiamo ascoltando (ma se l'audio è tenuto basso, la privacy non è in discussione). Gli occhiali smart di Fauna si collegano comodamente con il Bluetooth del telefono e si ricaricano con la custodia in dotazione che funge da powerbank e che permette di fare ben 4 ricariche complete. Il prezzo di listino è di 199 euro.

Pro e Contro

PRO

Qualità lenti

Audio chiamata

CONTRO