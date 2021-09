PuriCare 360, il purificatore d’aria di design di LG

Adatto per stanze fino a 90 metri quadrati, LG PuriCare 360 è la novità di punta dei purificatori d’aria di LG. Si tratta di una macchina che grazie ai suoi grandi filtri a 360 gradi, entrambi dotati di uno strato True HEPA, è in grado di catturare il 99,97 per cento di polvere fino a 0.3 micron e un deodorante al carbone attivo che intrappola i cattivi odori e riduce i gas nocivi nell’aria. La nostra prova

Le caratteristiche principali



La macchina è composta di tre parti principali: una sezione inferiore e una superiore che ospitano ciascuna un ampio sistema di filtri cilindrici, costituiti da un pre-filtro ultrasottile che rimuove le particelle di grandi dimensioni e uno strato True HEPA che cattura le particelle ultrafini; nella parte superiore è presente, poi, un Clean Booster in grado di oscillare in modo tale che l’aria purificata raggiunga tutta la stanza. Il sistema multifiltro, spiegano dall’azienda sudcoreana, cattura sei diversi tipi di particelle tra cui gli allergeni più fastidiosi per fornire aria più pura e pulita. Il purificatore è certificato per l’asma e le allergie e i filtri sono testati e certificati per rimuovere almeno il 99,97 per cento delle particelle di polvere fino a 0,3 micron. All’interno è presente un sensore che rileva la densità del particolato delle particelle sospese nell’aria e un sensore degli odori. Un led situato tra le sezioni inferiore e superiore della macchina cambia colore per indicare l’attuale qualità dell’aria, in base ai rilevamenti effettuati in tempo reale. Quattro le modalità di funzionamento: smart, booster, single o double; presente anche il timer per programmare lo spegnimento.

Le funzionalità smart



LG PuriCare 360 dispone di funzionalità Wi-Fi e quindi può essere controllato attraverso lo smartphone o la voce (oltre che con il telecomando incluso). L’app di LG consente di monitorare anche da remoto la qualità dell’aria in casa e creare un programma di pulizia settimanale, oltre che settare tutte le impostazioni.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Per essere un purificatore d’aria domestico abbiamo trovato PuriCare 360 piuttosto ingombrante e pesante, e per questo non è l’opzione più consigliata se si ha poco spazio. PuriCare 360 è però un bell’oggetto di design cilindrico e a nostro avviso è l’ideale per loft o uffici open space. Peccato manchi la funzione di riscaldamento, che potrebbe risultare utile in alcuni periodi dell’anno (ad esempio ai primi freddi, quando ancora non è possibile attivare i riscaldamenti). Inoltre, alla massima velocità abbiano notato che la macchina diventa un po’ rumorosa. LG PuriCare 360 è disponibile in due versioni: per ambienti fino a 58mq (prezzo di listino 699 euro ma è in offerta sul sito a 399 euro) e fino a 91mq (prezzo di listino 999 euro, online a 599 euro).

Pro e Contro



PRO



Due grandi filtri True HEPA

Supporta app e controllo vocale

CONTRO