Web Marketing Festival, le startup tornano ad incontrare il pubblico

Ecco le startup e le aziende più interessanti che hanno partecipato, per la maggior parte in presenza, al tradizionale festival sui temi dell'economia digitale di Rimini

Aerospazio e digital health, ma anche podcast, video marketing e quantum computing, sono solo alcuni dei tanti temi dell'economia digitale che sono stati affrontati nelle 60 sale formative e negli oltre 100 eventi sul business che si sono svolti al Web Marketing Festival di Rimini, tra i primi eventi italiani sull'innovazione e la tecnologia, tornati a svolgersi in presenza. La capacità di pubblico è stata ridotta al 50% a causa del Covid, ma chi non ha potuto essere dal vivo ha potuto partecipare in live sulla piattaforma Ibrida, che permetteva di seguire in remoto la manifestazione. Tante le voci dal mondo scientifico e dell'innovazione che vi hanno preso parte, ma il Festival è stato soprattutto l'occasione per le startup italiane di tornare a raccontare al pubblico in presenza i loro progetti. Noi di Sky Tg24 abbiamo incontrato quelli che si sono distinti per il loro potenziale.

Le startup più interessanti

Recornea si è aggiudicata il premio assegnato dalla giuria del WMF come miglior progetto. Propone un dispositivo medico impiantabile in grado di migliorare la vista di pazienti affetti da cheratocono, patologia degenerativa che provoca la deformazione della cornea, limitando sensibilmente la vista di chi ne soffre.

MyLeg è il progetto che è risultato il più apprezzato dal pubblico della Startup Competition al WMF. Nonostante il suo founder Giacomo Valle non abbia potuto presenziare sul posto, è riuscito ugualmente a far arrivare l'impatto sociale della sua startup. Il progetto sviluppa una tecnologia indossabile non invasiva come aggiunta alle protesi degli amputati, permettendo loro di avere un feedback sensoriale e migliorare la propria mobilità.

Tra gli altri progetti degni di nota c'è VoiceMed, che ha creato un prodotto che identifica il Covid da un colpo di tosse.

ToothPic, invece, aumenta la sicurezza dei processi per l’autenticazione online e la protezione dei dati.

All’interno del Web Marketing Festival si è anche tenuto un evento dal nome ScaleUp For Future, che ha portato a Rimini sei delle più affermate aziende al mondo. Tra queste c'è anche SumUp, attiva nel settore dei pagamenti digitali, che permette alle imprese di ricevere pagamenti senza contatto fisico sia in negozio che online, i cui apparecchi per i pagamenti cashless si possono comprare come gli smartphone, in negozio, online, ma addirittura anche in edicola o al tabacchi.