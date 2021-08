realme 8 5G, caratteristiche premium a un ottimo prezzo

Realme presenta un interessante smartphone con caratteristiche premium a un prezzo tutto sommato contenuto: si tratta di realme 8 5G, che si contraddistingue per un’ottima batteria, un processore 5G, un comparto fotografico interessante e un software veloce. Entriamo subito nel dettaglio della nostra prova.

Le caratteristiche principali



Realme 8 5G è dotato di un processore Dimensity 700 di MediaTek con una Cpu octa-core a 2,2 GHz: si tratta di un processore che nelle nostre prove si è comportato bene e rende il telefono scattante nella maggior parte delle situazioni. Molto buono il comparto batteria grazie alla super-capienza da 5.000 mAh e all’ottimizzazione offerta dal processore, che permette di utilizzare lo smartphone in maniera intensa anche per due giorni. La velocità di ricarica non è fulminea come tanti altri smartphone ci hanno abituato negli ultimi mesi: nelle nostre prove abbiamo caricato realme 8 5G da 0 al 50% in 57 minuti e completamente in poco più di 2 ore e 20 minuti. Interessante la funzione Smart 5G Power Saving che riesce a capire se abbiamo una reale esigenza di usare la rete super-veloce 5G (che fa scaricare più in fretta la batteria) ed effettua uno switch immediato con la rete 4G quando non ne abbiamo bisogno, andando a risparmiare in media il 30% di energia). Nella media il display: realme 8 5G ha uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione 2.400 x 1.080 FHD+, capacità di visualizzazione di circa 16,7 milioni di colori e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz..

Il comparto fotografico



A bordo troviamo un sensore principale da 48 megapixel, una lente per ritratti specializzata nel bianco e nero e una lente macro per foto ultra-ravvicinate (abbiamo fotografato dei fiori e siamo rimasti molto soddisfatti da come “spiccavano” rispetto al resto dell’immagine). Nella media la fotocamera frontale da 16 megapixel. Molto buone le foto e i video che abbiamo scattato durante le nostre prove nonostante sullo zoom ci sia molto ancora da lavorare. Buoni anche i video, nella norma la stabilizzazione automatica dell'immagine.

Le altre caratteristiche



Nonostante realme 8 5G non sia un telefono ultra compatto si maneggia bene, ha un buon grip e pesa meno di 200 grammi. Ottimo e veloce il riconoscimento dell’impronta digitale così come quello del volto. Qualcosa da ridire abbiamo invece sul software realme UI 2.0: nonostante sia pieno di personalizzazioni e funzioni, abbiamo trovato un po’ “fastidiose” le tante app installate di default così come l’App Market alternativo a Google Play che spesso ci ha inviato notifiche per proporci di installare app di dubbia utilità (nulla che non si possa risolvere, ovviamente, nelle impostazioni). Infine, presenti la possibilità di inserire una doppia sim e una scheda di memoria aggiuntiva e il jack per le cuffie da 3,5 millimetri. Non c’è, invece, una certificazione contro schizzi d’acqua e polvere.

Verdetto, disponibilità e prezzi



realme 8 5G è dunque uno smartphone con tante caratteristiche interessanti a un prezzo a nostro avviso molto concorrenziale. Due le colorazioni, Supersonic Black e Supersonic Blue, e due le versioni disponibili in Italia: 4 gigabyte di ram e 64 gigabyte di spazio di archiviazione e 6 gigabyte di ram e 128 di spazio di archiviazione. Nella custodia è presente anche la pratica cover in silicone. Prezzo di listino di partenza: 199 euro.

Pro e Contro



PRO



Veloce e con un’ottima batteria

Prezzo molto concorrenziale

CONTRO