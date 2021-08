Portégé X30W J-109, il 2 in 1 di Dynabook

Bello, veloce, compatto e pesa solo 989 grammi. È il nuovo prodotto della casa giapponese. Un pc versatile ideale per un utilizzo al lavoro e a scuola

Portégé X30W J-109 di Dynabook ha uno schermo touch Full HD antiriflesso da 13.3 pollici, il modello che abbiamo provato monta un processore Intel® Core™ i5 di undicesima generazione che lavora abbastanza bene. Si accende in pochissimo tempo e apre i programmi molto rapidamente. Lo scanner delle impronte digitali trova posto nel touchpad, poi sono presenti una porta usb-a, 2 usb-c, l'uscita hdmi e il lettore di schede microsd. Non manca il jack per le cuffie.

Video audio

Per le videochiamate ci sono due webcam, una si trova nella parte superiore del display che supporta il riconoscimento facciale, l'altra è una fotocamera posteriore montata appena sopra la tastiera, che viene utilizzata al meglio quando si utilizza il dispositivo in modalità tablet. A nostro avviso risultano scomode, l'angolo dell'inquadratura non è il massimo. Questo 2-in-1 include anche due microfoni che secondo Dynabook possono captare l'audio fino a quattro metri di distanza.

Molto comoda la penna stilo in dotazione. Ha due pulsanti, uno è clik destro mentre l'altro è la gomma per cancellare la scrittura.

La batteria è super performante, dura circa 16 ore e si ricarica al 40% in soli 30 minuti. Questo prodotto ci ha convinto, lo consigliamo per un uso quotidiano ma può essere un validissimo strumento anche per la scuola. Il prezzo è un po' alto, si parte da 1240 euro.

Pro e contro

PRO

Veloce e leggero

Ottimo per la scuola

CONTRO