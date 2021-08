Ecovacs Deebot T9+, il robot che lava, aspira e profuma

Ecovacs Robotics lancia un nuovo modello top di gamma: DEEBOT T9, il robot lavapavimenti di ultima generazione. Noi abbiamo provato il T9+, che in aggiunta ha la stazione di svuotamento automatico. Ecco la recensione

Ecovacs è un'azienda leader del settore dei robot capaci di togliere polvere e lavare i pavimenti. Il Deebot T9+ è un modello che in aggiunta ha la stazione di svuotamento automatico. Molto comoda perchè evita di togliere il cestello dopo ogni pulizia e poi lo mantiene sempre pulito. Il sacchetto all'interno può contenere fino a 2,5 litri di polvere compressa. La stazione può essere acquistata anche separatamente.

Tecnologia top

Il metodo di lavaggio è l'Ozmo pro, ma rispetto ai modelli precedenti è molto più silenziosa. Quattro diversi livelli di flusso dell’acqua e un serbatoio da 240 ml per un efficienza di lavaggio più duratura. Deebot T9 mentre lavora è in grado di aggirare oggetti piccoli e grandi, grazie a una tecnologia laser 3D ad altissima precisione evita ogni urto e poi funziona bene anche con poca illuminazione.

App rinnovata

L'applicazione Ecovacs Home è stata rinnovata e permette di fare molte cose, come ad esempio decidere quando effettuare lo svuotamento nella stazione, impostare i livelli di lavaggio e aspirazione. Oppure di creare una pianta della casa in 3D.

Se in termini di pulizia Deebot è sempre al top perde rispetto al precedente modello la funzione di videocamera, a nostro avviso molto utile. In più troviamo la piacevole sorpresa del profumatore ambiente che si può utlizzare solo in fase di aspirazione.

Deebot T9+ è inoltre compatibile con le serie Deebot N8 e T8. Da solo è venduto al prezzo di 699 euro mentre la versione con la stazione di svuotamento costa 899 euro.