D-link, la prova della nuova videocamera di sorveglianza

Tra le caratteristiche più importanti della videocamera D-Link DCS-8627LH: l'obiettivo grandangolare accompagnato da un faretto da 400 lumen e una visione notturna a colori che cattura con facilità l'intera area esterna fino a 1080 pixel. È resistente a pioggia e alle temperature che vanno da -25 a 45 gradi centigradi. È compatibile con il controllo vocale di Alexa e Google. All'interno lavora un sistema di rilevamento del movimento basato sull'intelligenza artificiale per distinguere gli oggetti in movimento tra umani e non umani.

Sorveglianza smart

La telecamera si connette con il wi-fi e si configura tramite l’applicazione mydlink. Si possono stabilire le impostazioni di automazione, come ad esempio attivare la sirena e la registrazione in caso di presenza non autorizzata. Se la vidocamera rileverà una presenza, farà partire un allarme e sul vostro smartphpone sarete avvisati anche da un messaggio. Dall'app poi si potrà vedere il filmato sia in diretta che in registrazione dell'evento. Poi in qualsiasi momento possiamo visulizzare in diretta le immagini per monitorare e quindi scattare foto, tutto in remoto. Non è un antifurto vero e proprio ma senza dubbio permette di monitorare gli ambienti. Il costo è di poco più di 150 euro.

Pro e Contro

PRO

Audio e video ottimi

Applicazione

CONTRO