Acqua Sant’Anna, un gioiello hi-tech in alta montagna

Incastonato nella Valle Stura, nel cuore delle Alpi Marittime, a un’ora e mezza di auto da Torino e sulla strada che da Cuneo porta in Francia, c’è lo stabilimento di una delle acque minerali più diffuse in Italia: quello dell’Acqua Sant’Anna di Vinadio. Uno stabilimento che abbiamo visitato con grande interesse per la nostra rubrica Now perché nonostante tratti la materia forse più antica e più pura che ci sia – l’acqua – è stato modernizzato negli anni fino a diventare un’eccellenza a livello mondiale per i suoi processi completamente automatizzati e robotizzati, dall’imbottigliamento al confezionamento fino alla logistica interna. L’industria dell’acqua minerale, ci spiegano, è un’industria unica, in cui la tecnologia che viene utilizzata non serve a trasformare la materia prima ma a preservarla in modo tale che l’acqua che arriva al consumatore sia la stessa identica acqua che sgorga dalla sorgente. Uno stabilimento modernissimo, automatizzato, sicuro e anche ecologico, con numerosi ammodernamenti che si sono succeduti nel corso degli anni per una delle acque naturali più diffuse sulle nostre tavole e un fatturato triplicato negli ultimi anni, arrivato nel 2019 a 320 milioni di euro.

La linea di imbottigliamento

La prima domanda che ci siamo fatti è: come fa l’acqua, che sgorga quasi a duemila metri d’altezza, ad arrivare pura e incontaminata fino allo stabilimento? Dalla sorgente – che è posta in un luogo difficilmente raggiungibile dall’uomo e dotata di moderni sistemi di sicurezza – l’acqua attraversa 600 chilometri di tubazioni in acciaio Inox e arriva a valle dove viene raccolta in grandi serbatoi, ognuno dalla capacità di un milione di litri. Ma non resta ferma, viene imbottigliata praticamente subito grazie a un lavoro a ciclo continuo. Un grande macchinario compie la maggior parte delle operazioni: prende le bottiglie (che per risparmiare spazio arrivano in stabilimento sotto forma di “preforma” – assomigliano alle provette usate in chimica), le scalda ad altissime temperature, le allarga e dà loro la forma della bottiglia tradizionale. La bottiglia, così, in pochissimi secondi va al passaggio successivo: viene marchiata con il numero del lotto, viene riempita in pochi istanti grazie a una macchina riempitrice con ben 160 rubinetti e viene subito tappata. Un altro macchinario effettua tutti i più importanti controlli qualità: controlla il livello dell’acqua, che il tappo sia ben chiuso, che l’etichetta sia stata applicata correttamente. Dopodiché le bottiglie vanno a finire su nastri di accumulo e pronte per l’impacchettamento. Il sistema è in grado di produrre 54mila bottiglie da un litro e mezzo ogni ora, addirittura per quelle da mezzo litro si passa a 81mila bottigliette l’ora (parliamo di una delle linee più veloci al mondo) per un totale di 3,5 miliardi di bottiglie l’anno.