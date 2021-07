Kaspersky Security Cloud, protezione da virus e minacce web a 360°

Abbiamo testato la suite di sicurezza che permette di monitorare la navigazione, i file sul proprio computer, l’integrità del disco rigido e della rete ma ha anche numerose app per tenere sotto controllo le password e navigare in maniera anonima

Security Cloud di Kaspersky è una suite di sicurezza (chiamarlo antivirus è certamente riduttivo) che utilizza tecnologia adattiva per proteggere utenti e famiglie dalle minacce del web. Si tratta di un software semplice da installare e da utilizzare che copre molteplici ambiti di minacce (file, navigazione, banca, webcam) e disponibile per Windows, Mac, Android e iOS. Noi abbiamo effettuato la prova su un MacBook Air e siamo rimasti molto soddisfatti, a parte forse un piccolo rallentamento delle prestazioni generali: un fattore comune a tutte le principali suite di sicurezza cui bisogna “scendere a patti” per avere il proprio pc libero da problemi. Ma andiamo ad analizzare tutte le funzioni.

Le caratteristiche principali



Kaspersky Security Cloud è composto da un menu da cui è possibile accedere a tutte le funzioni principali e da alcune app da installare a parte. Nonostante la suite di sicurezza sia sempre attiva e controlli in ogni momento il nostro computer, dal menu principale è possibile ovviamente lanciare innanzitutto una scansione completa o rapida di tutto il sistema, solo di alcune cartelle ed è possibile anche programmarla (magari facendo partire il check la sera o in orari in cui non utilizziamo il computer). Dal menu principale è poi possibile accedere a tutti i controlli sulla privacy, bloccare l’accensione della webcam, impedire il tracciamento dei siti web e anche - funzione molto interessante - controllare, inserendo un indirizzo e-mail, se gli account cui siamo registrati sono stati compromessi (Kaspersky confronta la mail con un database di fughe e dati e quindi indicherà se i nostri dati sono diventati accessibili).

Il controllo del disco e della rete domestica



Altre due funzioni importanti sono quella che controlla l’integrità del disco fisso, fornendoci un dettaglio sulle sue condizioni, temperatura, ore e cicli di accensione e spegnimento. Un’altra infine permette di controllare tutti i dispositivi che sono collegati al nostro modem, identificare quelli sconosciuti e anche ricevere una notifica ogni volta che un nuovo dispositivo viene connesso alla rete domestica. Presente, infine, un’interessante funzione chiamata Safe Money in grado di proteggere i siti web di banche e sistemi di pagamento,

Password Manager e VPN



All’interno di Security Cloud sono presenti anche due software, che possono essere scaricati a parte: si tratta di Password Manager e VPN Secure Connection. Kaspersky Password Manager è un raccoglitore di password: un’app unica con un’unica password da ricordare che permette di salvare tutte le proprie password e poi recuperarle facilmente, appunto ricordando solo la parola chiave di accesso al programma. L’altro software è Kaspersky VPN Secure Connection: si tratta di una VPN che permette di nascondere la posizione reale dell’utente criptando tutti i dati inviati e ricevuti dal proprio computer (si possono usare gratuitamente le funzioni base, per quelle più “sofisticate” bisogna pagare un costo aggiuntivo)

Verdetto, disponibilità e prezzi



A parte un leggero rallentamento generale del nostro Mac (ripetiamo, normale utilizzando suite di sicurezza di questo tipo) dobbiamo ammettere che Kaspersky Security Cloud si è comportato molto bene: si attiva da solo all’accensione del computer, non dà fastidio con inutili notifiche e lavora di continuo in background per controllare l’integrità del sistema. Due le versioni: Personal (79,99 euro per un utente e fino a 3 dispositivi, 89,99 euro fino a 5 dispositivi) e Family (139,99 euro, fino a 10 account e 10 dispositivi) che aggiunge funzionalità di parental control e strumenti di gestione remota per fornire protezione a tutta la famiglia.

Pro e Contro

PRO

Suite di sicurezza potente e affidabile per tutta la famiglia

Include il monitoraggio della rete domestica e una VPN

CONTRO