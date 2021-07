Kobo Elipsa, l'e-reader che fa anche da quaderno

Kobo Elipsa è dotato di un ampio schermo antiriflesso da 10,3 pollici. Molto bello, sembra di leggere veramente dalla carta. La luminosità è regolabile. Ha il Wi-Fi, una memoria di 32 GB e oltre al pennino in dotazione si trova anche una comodissima cover che permette al dispositivo di essere impiegato in diverse posizioni. Accattivante anche il design, pesa solo 383 grammi. Facile da inserire in uno zaino. consuma poco e la batteria può durare anche settimane.

Un libro smart



Con Kobo Elipsa si possono prendere appunti a mano come se davanti avessimo un foglio di carta. Poi con il supporto Dropbox integrato, si potranno importare facilmente i documenti ed esportare gli appunti così da condividerli con colleghi o compagni di classe. Molto utile la funzione MyScript, con la quale si possono trasformare gli appunti presi a mano in un testo digitale con un semplice tocco. Con l'app Kobo per smartphone e tablet avremo sempre a portata di mano la libreria con la possibilità di continuare a leggere il nostro libro da dove si era rimasti. Il prezzo è un po' alto, in Italia costa poco meno di 400 euro.