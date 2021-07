Senior e tecnologia, i nuovi prodotti Emporia

Senior sempre più tecnologici e digitali che scelgono in autonomia il proprio smartphone e lo utilizzano come alleato nella loro quotidianità. Secondo una ricerca commissionata da Emporia in occasione del ritorno sul mercato italiano, gli anziani italiani sono sempre più autonomi nella scelta del proprio smartphone (65,1%) e nel suo primo utilizzo (51,9%), sfruttando l’isolamento causato dalla pandemia per scoprire nuove funzionalità del proprio dispositivo (49,4%). Ma entriamo nel dettaglio.

I risultati della ricerca

La ricerca ha evidenziato che la popolazione italiana dei senior presenta un alto grado di indipendenza nella vita di tutti i giorni e soprattutto nell’utilizzo di dispositivi tecnologici. Decisioni di acquisto e supporto nell’utilizzo dei dispositivi mobili, infatti, non sono più solo prerogativa di figli e nipoti: anche le persone anziane decidono per sé e si autogestiscono. I dispositivi cellulari sono infatti diventati una seconda natura per gli anziani e rappresentano uno strumento importante non solo per combattere la solitudine ma anche per affrontare tutti gli impegni della vita quotidiana in totale autonomia. La ricerca ha svelato diversi dati riguardo la capacità di autogestione degli anziani, evidenziando un cambiamento radicale in una fetta di mercato che fino a pochi anni fa vedeva figli e parenti come principali, se non unici, decisori di acquisto.

I prodotti

Il brand emporia Telecom è già presente in Italia con un’offerta di smartphone, telefoni cellulari e fissi ai quali si aggiungono i prodotti medicali. Grazie a funzionalità integrate come Whatsapp preinstallato, manuali d’uso semplici e intuitivi, interfacce create ad hoc per le esigenze degli utenti, emporia si configura come un marchio totalmente dedito al supporto dei senior nell’utilizzo quotidiano della tecnologia.

L'azienda austriaca sviluppa, progetta e produce smartphone, app e key-phone facili da usare specialmente per la generazione più anziana, ed è leader tecnologico nel settore. A questo scopo, Emporia sviluppa programmi di formazione ed educazione rivolti agli anziani. Inoltre ha una vasta gamma di accessori e telefoni fissi nel suo assortimento. Nessun divario tecnologico, dunque e senior sempre più autonomi e indipendenti.