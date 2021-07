Homezero Levante, il purificatore d'aria molecolare a 4 strati

Homezero è una linea di sanificatori d'aria, una startup italiana frutto della collaborazione di aziende come Automata, Gruppo Cannon, Interlinea ed F.T.A. Sono disponibili 4 modelli come A4 130, Zefiro e Maestrale. Noi di Now abbiamo provato Levante. Ecco la recensione

"L'obiettivo della linea di Home zero è quello di garantire nei luoghi indoor, uffici, case, o luoghi di lavoro una qualità dell'aria salubre e sicura per chi lavora o vive tutti i giorni in casa." Così Gaetano Fagone, Chief Operating Officier Fta Tecnologie Aerodinamiche. Per far questo Homezero utilizza un sistema combinato di filtrazione molecolare a 4 strati, che elimina polveri, virus, batteri, allergeni, particelle nocive e inquinanti; restituendo così aria salubre, senza rilasciare odori nell’ambiente.

Funzioni top

All'accensione controlla lo stato di salute dell'aria che abbiamo in casa e inizia il filtraggio. I livelli di PM sono riportati in tempo reale sul monitor touch. Con questo prodotto si riescono a sanificare 260 metri quadri di superficie. La casetta posta di fronte a Levante è la sonda che controlla l'aria mentre dai lati attraverso le fessure aspira quella cattiva. ll purificatore è dotato di tre stadi di filtrazione tra cui un filtro HEPA che secondo l'azienda rimuove il 99,995 % di tutte le particelle con dimensioni da 0.1 a 0.25 micron. Mentre il filtro molecolare elimina odori e gas, in particolare il nocivo radon. Infine la lampada led UV-C sanifica l’aria prima di immetterla in ambiente.

La prova in cucina

Non abbiamo una strumentazione per effettuare delle misurazioni ma la prova della cottura dell'hamburger è stata utile per capire come l'aria si sia subito inquinata. I livelli di pm10 e 2.5 sono saliti subito alle stelle ma Levante in poco tempo ha riportato tutto nella norma, eliminando anche gli odori.

Purificatore smart

Levante si può collegare al wi-fi di casa e si può gestire attraverso un'app dedicata. Quindi a distanza si può monitorare l'andamento della macchina e gestire le funzioni di aspirazione. Il costo si aggira intorno ai 2.400 euro ma rientra nel programma Industria 4.0, con la possibilità per aziende e Partite IVA di detrazione fiscale fino al 70% .

Pro e Contro

PRO



Riduce polveri e odori

Sanifica gli ambienti

CONTRO