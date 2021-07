Technogym, arriva l’app per allenarsi a casa, in viaggio, all’aperto

Technogym App è un’applicazione per smartphone che permette di accedere ad allenamenti personalizzati con video on-demand per allenarsi in palestra oppure comodamente a casa, in ufficio, in viaggio e all’aperto grazie a uno “smart coach”, un allenatore basato sull’intelligenza artificiale, e un’ampia varietà di contenuti.

Come funziona



La app ogni giorno propone all’utente l’allenamento più adatto, spiegano da Technogym, “combinando ricerca scientifica, intelligenza artificiale, contenuti video coinvolgenti e sfidanti”. Per accedere all’App è necessario il Technogym ID, che consente la creazione di un profilo condiviso tra app, consolle attrezzi, sito. Numerosi i programmi dedicati allo sport e alla salute: se ci troviamo davanti a un attrezzo Technogym, la App ci spiegherà come utilizzarlo al meglio con la possibilità di accedere all’esperienza di allenamento video direttamente sulla console dell’attrezzo. In alternativa, proporrà allenamenti a corpo libero o con accessori direttamente sullo smartphone (che per una maggiore comodità può essere magari collegato in mirroring a una tv). Non solo allenamenti: l’app offre anche un “Movergy Index” attraverso cui monitorare quanto è attivo il proprio stile di vita e nei giorni di pausa o nei momenti di relax offre informazioni, notizie e suggerimenti dal mondo del wellness.

Il coach



L’allenatore virtuale, basato sull’intelligenza artificiale, guida l’utente passo dopo passo con allenamenti su misura (i cosiddetti “Precision Programs” adattati agli obiettivi di ognuno di noi, alla progressione, al tempo e alle attrezzature, se disponibili. Ogni giorno l’app creerà un allenamento personalizzato in base agli obiettivi combinando riscaldamento, cardio, forza e defaticamento. Non è tutto: in alternativa è possibile scegliere da una vasta libreria accedendo ai Signature Programs dedicati allo sport, le Technogym Routines, dedicate a specifici gruppi muscolari o obiettivi di fitness, o le Technogym Sessions, lezioni videoguidate da trainer su allenamenti come HIT, Strength, Running, Cycling, Yoga. E così si potrà essere guidati da un team di 30 esperti (i Technogym Talent Trainers), cioè istruttori professionali e preparatori atletici specializzati in diverse discipline e selezionati a partire dall’esperienza internazionale accumulata negli anni.

I prezzi



”La nostra società - ci ha spiegato Erica Alessandri, digital product manager di Technogym - da sempre si impegna nel promuovere i sani stili di vita e da oggi grazie all’App rendiamo accessibile il wellness a tutti ovunque e in ogni momento”. Per accedere al servizio basta scaricare la Technogym App e accedere gratuitamente. Al termine del primo mese di prova gratuita si potrà accedere, in modalità premium, alla Technogym Session con un abbonamento di 8,99 euro al mese o 89,99 l’anno. L’app sarà disponibile, oltre che in Italia, anche nel Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e altri 13 paesi.