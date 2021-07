Sviluppo sostenbile, nell'azienda che recupera batterie elettriche

A Chiampo, nel vicentino, è stato brevettato un sistema per trasformare questi rifiuti in vernici per smalti. Il passo successivo? Riciclarle del tutto, creando nuove batterie da quelle esaurite

"Anni fa avevo un'altra azienda, per la quale andai a vendere acetoni in Ghana. Presi un taxi per farmi portare verso Accra e vidi lungo un fiume montagne di rifiuti Rae, e accanto a loro ragazzini che a martellate li spaccavano in pezzi, e poi fondevano i circuiti in bracieri a carbone. Ho saputo poi che i cinesi compravano quei fusi e da lì raffinavano i vari materiali contenuti all'interno, compreso l'oro. Questi ragazzini, a 10 anni, respiravano l'irrespirabile, e in più noi europei spedivamo lì navi intere di questi rifiuti, che in realtà sono delle miniere: mi è parso tutto illogico".

La storia dell'ingegnere Angelo Forestan comincia, come succede spesso, da un'intuizione osservando la realtà mentre si sta facendo altro. Grazie a quella intuizione oggi alla Spirit srl, l'azienda nella val di Chiampo fondata nel 2008, recupera - con una procedura da lui brevettata - il 75% del contenuto delle batterie di cellulari, tablet, monopattini, auto e bici elettriche o ibride, trasformandole in pigmenti per smalto.