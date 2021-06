Gentle Monster, gli occhiali glamour Huawei

Milano è la capitale della moda: quale posto migliore per provare i nuovi smart-glasses Huawei, realizzati in collaborazione con il brand sudcoreano Gentle Monster. Li abbiamo fatti indossare a studentesse e studenti dell’Università Statale di Milano. Attenzione però: non si tratta di super occhiali techno in grado di fare apparire informazioni digitali sulle lenti o di altri esempi di realtà aumentata - che tanto richiamano film tipo Mission impossibile o James Bond - ma di un gadget molto più semplice ma non per questo meno utile e divertente. I nuovi gioielli firmati Gentle Monster sono dotati di cuffie bluetooth ugualmente utili per ascoltare musica o per telefonare, nascosti dietro ad un paio di occhiali da sole decisamente molto glamour.

Altoparlanti e connessione eccellente

Gli altoparlanti integrati sono più che sufficienti a consentire una riproduzione sia di contenuti musicali che di chiamate eccellenti. Il diaframma da 128 millimetri amplifica l'esperienza sonora senza però mai essere fastidiosa e soprattutto senza dare fastidio a chi si ha intorno. I comandi touch sono molto semplici: basta toccare la stanghetta per poter regolare il volume o cambiare traccia musicale. Non solo: con un doppio tocco si può sia mettere in pausa o in play la riproduzione che accettare e rifiutare una chiamata. In più il Bluetooth 5.2 è garante di una connessione eccellente in qualunque ambito.