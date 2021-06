Sonos Move, tutto sullo smart speaker portatile e resistente all'acqua

Sonos Move è tra i primi smart speaker per l'ascolto indoor e outdoor. Si connette tramite il Wi-Fi domestico oppure tramite bluetooth per ascoltare la propria musica preferita anche in movimento. La batteria dura fino a 11 ore e si ricarica con la base di alimentazione.

Il suono

Il punto di forza è di Sonos Move è la qualità audio, con bassi profondi e un suono avvolgente e pieno, ottimizzato con soundboard. Interessante la sintonizzazione Trueplay automatica che bilancia perfettamente il suono in qualsiasi posto l'apparecchio venga posto, persino dentro un cassetto. La funzionalità principale di Sonos Move è la riproduzione audio ma c'è anche il controllo vocale con gli assistenti Google Assistant e Amazon Alexa, entrambi integrati. Inoltre può essere utilizzato anche come cassa per migliorare l'audio del televisore o del cellulare. Lo smart speaker può essere comandato attraverso un'app che permette di utilizzare moltissimi servizi di streaming (Spotify o Storytel, per citarne un paio) ma è presente anche una radio di Sonos, servizio che propone contenuti originali e di qualità.

La nostra prova di resistenza



Sonos Move è resistente e solido ed è costruito per resistere a cadute, urti, polvere, raggi solari e temperature estreme, ma anche all'acqua. Noi l'abbiamo provato in un armadio, dentro a un cassetto ma anche sotto la doccia: lo speaker continua a

trasmettere con la stessa intensità sonora e senza problemi. Il design è minimalista, le linee sono morbide e pulite, disegnate per integrarsi in qualsiasi ambiente domestico. Due i colori (nero e bianco lunare), 3 kg di peso, il prezzo è di 399 euro.

Pro e Contro

PRO



Qualità del suono superiore a molti competitor

Calibrazione automatica dell'audio

CONTRO