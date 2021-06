N26, abbiamo provato la banca sullo smartphone

Quattro tipologie di conto, da quello gratuito a quello metal con carta di credito in acciaio, nessuno sportello e la possibilità di compiere tutte le operazioni dall’app. Come funziona, quanto costa, cosa offre la banca virtuale con 7 milioni di clienti in Europa

Sono sempre più le banche moderne e al passo con i tempi che danno la possibilità di gestire le proprie finanze direttamente da smartphone senza doversi recare in filiale. Tra queste una delle più famose è N26, banca virtuale con base a Berlino che conta 1.500 dipendenti di 80 nazionalità e oltre 7 milioni di clienti in Europa, 750mila in Italia. Abbiamo provato il conto e la carta di credito collegata e abbiamo chiacchierato con i rappresentanti italiani. Nella nostra recensione vi spieghiamo come funziona, quanto costa e cosa ci ha convinto di più (e anche di meno).

Il conto standard



La registrazione e l’apertura di un conto sono davvero molto semplici e tutte le formalità si sbrigano in pochi minuti direttamente attraverso l’app. Il conto più famoso - e che consigliamo a tutti coloro che iniziano ad avvicinarsi a questo mondo - è quello gratuito, il conto standard: si tratta di un conto completamente digitale che dà la possibilità di gestire in maniera smart le spese quotidiane; non ha canone, offre una carta di credito per fare i propri acquisti e un IBAN in italiano. Con il conto standard è possibile fare anche bonifici istantanei o prelievi al bancomat (tre gratis al mese). Nonostante N26 sia una banca a tutti gli effetti e consigli ai propri clienti di utilizzarla accreditando lo stipendio, il conto standard può essere utilizzato ricaricando il borsellino anche per le piccole spese quotidiane o magari solo per le spese online: ha infatti numerose caratteristiche di sicurezza che lo rendono perfetto per gli acquisti online o l’associazione a Apple Pay o Google Pay.

Le altre tipologie di conto



L’esperienza di N26 si arricchisce, ovviamente, con i conti a pagamento, che sono tre. Il primo, lo Smart, costa 4,90 euro al mese e offre, rispetto al conto standard, una carta di credito colorata, prelievi gratuiti in Italia e nella zona euro, 10 spazi per risparmiare (vedremo dopo di cosa si tratta), offerte speciali e regole per arrotondare. Il conto You, a 9,90 euro al mese, è rivolto soprattutto a chi viaggia e oltre ad offrire un pacchetto assicurativo per i viaggi e gli spostamenti in città (tra l’altro ha anche una copertura assicurativa Covid valida anche in caso di emergenza medica all’estero o di annullamento del viaggio) dà la possibilità di prelevare gratuitamente dappertutto, anche in valuta estera. Tra le assicurazioni presente anche quella sui ritardi del volo e una contro lo smarrimento del bagaglio. Infine c’è il conto Metal: con 16,90 euro al mese offre, in aggiunta a tutte le funzionalità di cui abbiamo già parlato, un’iconica carta di credito in acciaio, un servizio di assistenza dedicato e tanti prodotti assicurativi, dai viaggi agli spostamenti in città, dagli sci e sport invernali all’assicurazione per smarpthone.