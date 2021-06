Così cambia l’iPhone: tutte le novità della nuova versione di iOS

Privacy, concentrazione, salute, produttività e intrattenimento a distanza. Sono gli ambiti in cui si concentrano le novità principali annunciate da Apple durante l’evento annuale WWDC, la conferenza dedicata agli sviluppatori. Tantissime novità che arriveranno nei prossimi mesi su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Andiamo a vedere le più interessanti.

Facetime ora per tutti



Tra le novità principali di iOS 15 - così si chiama la nuova versione del sistema operativo per iPhone - c’è un Facetime completamente rinnovato: l’app per le videochiamate di Apple sarà disponibile per tutti e non solo per i possessori di un prodotto con la Mela perché attraverso l’app si potrà - un po’ come già si fa ad esempio con Teams, Zoom o Meet - creare un link a una chiamata o a una riunione tra più persone che sarà accessibile anche da Windows e dal Web. E sempre nell’ottica di riposizionarsi nel mondo delle videochiamate viene introdotta una nuova funzione Ritratto che permetterà di sfocare lo sfondo lasciando solo l’interlocutore in primo piano, mentre nell’audio verranno isolati i rumori di fondo. Tra le altre novità di Facetime c’è anche SharePlay: si tratta di un’interessante funzione che permette di ascoltare insieme musica o guardare insieme video e serie tv o, ancora, condividere lo schermo tra due o più persone a distanza. SharePlay funzionerà su iPhone, iPad e Mac e darà la possibilità a tutti gli interlocutori di “controllare il telecomando”.

Dalle notifiche meno invasive alle nuova app Mappe



iOS 15 si porta dietro anche tante piccole migliorie, a partire dalle notifiche che saranno meno invasive: l’utente, per concentrarsi meglio, avrà infatti dei nuovi strumenti per filtrare le app e le notifiche e dopo un periodo di inattività potrà avere un sommario per recuperare solo le notizie più importanti. Grazie all’intelligenza artificiale, inoltre, iPhone selezionerà le notifiche in arrivo facendo suonare solo quelle che ritiene più utili per l’utente. Tra le tantissime nuove funzioni migliora graficamente l’app Meteo, che offrirà più informazioni, l’app Mappe avrà una grafica più intuitiva e tridimensionale che permetterà di orientarsi meglio nelle grandi città e negli svincoli più ostici (ottenendo anche la navigazione tramite fotocamera già presente su Google Maps) mentre con l’app Foto si potranno selezionare e poi salvare le porzioni di testo presenti in uno scatto (un numero di telefono su un cartellone pubblicitario, il testo di una ricetta di cucina, il menu di un ristorante, la lavagna all’università).