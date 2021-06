Extreme PRO di Sandisk, l’hard-disk portatile super-resistente

È bello da vedere, resiste alla polvere e all’acqua, è leggero e tascabile ed è velocissimo nel trasferimento dei dati. Stiamo parlando del nuovo hard-disk portatile SSD Extreme Pro di Sandisk. Si tratta di un hard-disk che ci sentiamo di consigliare a chi - come giornalisti, fotografi, operatori video - lavora molto “sul campo”, va di corsa e ha bisogno di spostare grandi quantità di dati senza preoccuparsi della “delicatezza” del device. Insieme all’hard-disk portatile abbiamo provato anche il caricatore wireless iXpand Wireless Charger compatibile con la ricarica veloce Qi.

SanDisk Extreme PRO Portable SSD



All’interno della confezione troviamo un cavo con connettore USB di tipo C (che offre il massimo della velocità di trasferimento) e un cavo con connettore USB tradizionale di tipo A, che rende il prodotto compatibile praticamente con la maggior parte dei dispositivi in circolazione. Tra le caratteristiche dell’hard-disk, la possibilità di proteggere i contenuti con password e sistema di crittografia AES a 256-bit e una incredibile velocità di trasferimento: “L’unità SSD portatile - spiegano dalla casa madre - sfrutta la potenza della tecnologia interna NVMe per raggiungere una velocità di trasferimento massima di 2.000 megabyte al secondo”. Quello che salta subito all’occhio è però “il contenitore”: la caratteristica principale di questo hard-disk portatile è infatti quella di avere un case molto resistente in alluminio (grazie al gancio per moschettone sembra tra l’altro si potrebbe anche agganciare alla cintura o allo zaino), che consente di mantenere temperature basse anche durante carichi di lavoro intensi: Inoltre, grazie al suo involucro di silicone, l’Extreme PRO ha una temperatura di funzionamento da 0 a 45 gradi e una temperatura di conservazione da -20 a 70 gradi, è resistente all’acqua e alla polvere con grado di protezione IP55 e resiste agli urti e alle vibrazioni.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Si tratta di un hard-disk, dunque, ideale per salvare, modificare e trasferire foto e filmati fino alla qualità 8K, molto utile da utilizzare in mobilità: uno dei talloni di Achille degli hard-disk portatili è spesso quello di essere molto fragili e di perdere dati in caso di shock e cadute. Qui succede esattamente il contrario: si tratta infatti di un prodotto che è stato studiato proprio per evitare questi inconvenienti. Forse l’unica piccola pecca che abbiamo trovato è che la porta USB non ha una protezione, sarebbe magari stato utile un gommino per proteggerla ancora di più da acqua e polvere. SanDisk Extreme PRO Portable SSD è compatibile con i pc e i Mac (viene riconosciuto in maniera istantanea e funziona non appena collegato) ed è venduto in tre tagli di memoria: 500GB, 1TB e 2 TB. Il prezzo di partenza di listino è di 164,99 euro. Sul prodotto c’è una garanzia di cinque anni.

Pro e Contro



PRO

Leggero, tascabile, resistente

Trasferimento file ultra-veloce

CONTRO