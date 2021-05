Swatch presenta i nuovi orologi in bioceramica

Il nuovo materiale è composto per due terzi da ceramica e per un terzo da plastica di origine biologica ed è stato definito “una pietra miliare nella storia innovativa del marchio svizzero”. Abbiamo toccato con mano il primo modello in commercio, BIG BOLD, e vi raccontiamo tutte le caratteristiche

È composta per due terzi di ceramica e un terzo di plastica di origine biologica. Stiamo parlando della bioceramica (il nome esatto in inglese è “Bioceramic”), l’ultima novità Swatch che fa compiere alla casa orologiera svizzera un importante passo in avanti in termini di innovazione e sostenibilità. Un materiale e una nuova collezione, in uscita proprio questi giorni, frutto di lunghi anni di ricerca.

Che cos’è la bioceramica



La scelta della bioceramica è stata definita “una pietra miliare nella storia innovativa del brand”. Spiega Carlo Giordanetti dello Swatch management: “Si tratta di un materiale molto innovativo perché nasce dall’unione di una plastica biogenerata, che viene ricavata dall’olio dei semi della pianta del ricino, con la polvere di ceramica”. La ceramica, ci spiega, di per sé è un materiale che l’orologeria già conosce, appartiene ai marchi del lusso e ha delle importanti peculiarità, in particolare la durezza. “Proprio per rimanere fedeli allo stile Swatch questa ceramica viene unita alla plastica biogenerata - continua Giordanetti - e diventa una materiale più malleabile e soprattutto iniettabile all’interno degli stampi di Swatch”, per cui tra l’altro non è necessario cambiare le linee di produzione.

Un punto di arrivo e di partenza



Il processo di studio del materiale è andato avanti per diversi anni e rientra nella volontà di Swatch di introdurre plastiche di nuova generazione: Inoltre, ci spiega ancora Giordanetti, “questa bioceramica non è il cambiamento radicale che sposterà tutta la produzione in questa direzione, ma è un'ulteriore opzione molto interessante per le qualità organolettiche che la bioceramica ha”. Da un lato, infatti, la durezza della bioceramica rende l’orologio inscalfibile e più resistente; dall’altro la plastica biogenerata offre alla ceramica l’elasticità, “eliminando”, se così si può dire, la fragilità e la durezza. E così questi orologi in appaiono resistenti, compatti, gradevoli al tatto, e tra le altre caratteristiche vi è anche la termosensibilità: a differenza dei cinturini e delle casse in acciaio, si adattano istantaneamente alla temperatura corporea.