Polaroid Now, il fascino dello scatto vintage

Uno scatto indietro di cinquant'anni . Erano gli anni '70 quando iniziarono a diffondersi le prime Polaroid con foto istantanee. Per la prima volta veniva offerta a tutti la possibilità di sviluppare in tempo reale gli scatti realizzati, con la magia di una pellicola che - appena fuoriuscita dalla macchina fotografica - gradualmente prendeva i colori e le forme delle immagini appena realizzate. Una bella soddisfazione per chi non voleva aspettare lo sviluppo del classico rullino da 24 o 36 pose in uno studio fotografico professionista. Una sensazione incomprensibile per chi non ha vissuto quegli anni e oggi in un nanosecondo può catturare le immagini della realtà circostante tramite il proprio smartphone.

La nuova Polaroid “Now”

Abbiamo provato la nuova Polaroid “Now”. Now come “adesso”, anche se di attuale in realtà questa macchina non ha proprio nulla, anzi è una vera e propria operazione vintage. Si tratta della copia esatta - a parte il plugin per la ricarica - della Polaroid di tanti anni fa, con lo stesso ingombro di plastica e gli stessi limiti di qualità dell'immagine. Ma con il divertimento di poter sviluppare lo scatto nel giro di 15 minuti.



Avvertenze



Attenzione a rispettare alcune regole basilari per evitare errori in cui anche noi siamo incappati con le prime foto. Attenzione a non sventagliare la pellicola all’aperto ma a tenerla rigorosamente al buio per almeno 15 minuti: la luce rende le foto troppo chiare. Inoltre, per evitare immagini scure va sempre usato il flash in ambienti poco illuminati. Per impostazione predefinita, lo scatto del flash è attivo all’accensione e si riattiva dopo ogni scatto anche se lo disattivate. Non c’è alcuna possibilità di invertire il funzionamento, cioè averlo sempre spento ed accenderlo solo all’occorrenza. Con Polaroid Now bisogna dimenticare l’approccio alla fotografia digitale, quella che con un click ci fa correggere l’esposizione senza danneggiare troppo l’immagine. Se la stanza non è illuminata a giorno, c’è il rischio concreto di sprecare preziosi scatti ed è il motivo per cui molto probabilmente l’azienda ha deciso di lasciarlo sempre attivo.