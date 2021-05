Gigafiber Smart Home, fibra e smart home con lo stesso modem

Gigafiber Smart Home è una soluzione di Unidata in collaborazione con Enel X e ZTE che integra una connessione superveloce in fibra con le funzionalità della smart home Homix di Enel X. La proposta è certamente interessante: attraverso un unico modem è possibile, infatti, controllare le luci, i termostati, le telecamere di sicurezza e anche i consumi domestici con prodotti dalla semplice installazione e, soprattutto, che non necessitano di hub aggiuntivi da dover collegare al modem.

Come funziona



Gigafiber, ci spiegano, “include il massimo della tecnologia in fibra FTTH fino a 1 Gigabit, chiamate illimitate verso i fissi e i cellulari italiani, Homix Smart Modem - il modem Wi-Fi di ZTE con sistema di gestione della casa intelligente integrato - e, a scelta, una lampadina smart o una telecamera smart della gamma Homix”. Il prezzo di lancio è di 27 euro al mese. Attraverso un unico dispositivo, dunque, è possibile accedere alla connessione a internet, alla telefonia, alla gestione intelligente dell’illuminazione, al controllo smart della temperatura e dei consumi, al sistema di protezione integrato della casa. Il tutto direttamente da smartphone attraverso l’app Homix oppure, tramite la skill per Alexa, tramite il controllo vocale dei device Amazon.

Sensori per tutti i gusti



All’interno dell’offerta, dunque, troviamo o una lampadina intelligente (che si può gestire con la voce, con lo smartphone, accendere e spegnere a distanza, accendere e spegnere con un timer - magari per simulare la nostra presenza in casa quando non ci siamo) oppure una telecamera intelligente (con cui controllare la propria casa dall’esterno). Tanti altri poi sono i dispositivi che è possibile acquistare per poter rendere la propria casa ancora più intelligente, dal termostato per radiatore ai sensori per porte e finestre, dalle prese smart al sensore di movimento, temperatura e luminosità.