La didattica digitale per passare il test di Medicina

Passare il test di Medicina è più difficile che diventare un’astronauta. Se vi sembra un’esagerazione, parlate con uno studente di quinta superiore con quel sogno. Lo dicono anche i dati. Ogni anno, infatti, sono circa 70 mila gli iscritti al test di ingresso a fronte di 13 mila posti disponibili a livello nazionale.

L’esame più sentito

In entrambi i casi, che si aspiri alla NASA o al giuramento di Ippocrate, occorre prepararsi per tempo. Accademia dei Test è una delle realtà fiorite per aiutare i ragazzi a superare quello che diventa un esame più importante della maturità, di poco precedente sul calendario. Alla fine dell’estate infatti, ci si gioca un pezzo di futuro, a volte mettendo in conto di ritentare l’anno successivo. “Accademia dei Test – spiega il ceo e cofounder Andrea Chirolli – nasce dalla voglia di aiutare gli studenti che restano bloccati nell’imbuto formativo tra scuola superiore e università”.

Allenare ansia e nozioni

La start-up, ideata da quattro ragazzi foggiani, offre “YesMed”, un corso online in abbonamento basato su una didattica verticalizzata: si affrontano, cioè, insieme e non per compartimenti stagni tutte le materie della prova, tra cui fisica, matematica, logica e cultura generale. Oltre al ripasso e a un’analisi statistica del test, c’è il lavorio sulla performance: gestione dell’ansia e rapidità di esecuzione. In media, gli studenti italiani sono molto preparati sulle nozioni e sull’esposizione orale, ma in una prova scritta conta anche la “meccanicità”, per riuscire a rispondere al numero più alto di quesiti entro i 100 minuti a disposizione. Un po’ come se fosse una gara.

Il bilancio del 2020

L’allenamento e i programmi di apprendimento sono personalizzati, con tutoraggio di docenti e di chi “ce l’ha fatta”, cioè chi è riuscito a entrare al primo colpo. Le lezioni sono disponibili in tre pacchetti, a seconda di quando si comincia la marcia di avvicinamento alla prova, con formula annuale, invernale o estiva. Sui social, Accademia dei Test confeziona ogni giorno pillole schematiche e consigli, per esempio con quiz nelle stories di Instagram: vi segnaliamo il profilo @accademiadeitest che ha già raccolto 19mila follower. L’anno scorso, al debutto, ha passato lo sbarramento il 76% dei partecipanti alla formazione. La piattaforma calcola di aver contribuito con un miglioramento di 20 punti, quasi la metà di quelli necessari. Presto, Accademia dei Test coprirà anche altri test di ingresso oltre a quelli delle professioni sanitarie.