The Digital Journey: esplorare il digitale, click dopo click

Gli smartphone hanno cambiato la nostra vita. L’era digitale ci ha offerto un numero incalcolabile di possibilità e operazioni da compiere tramite device. Se da un lato ciò ha facilitato tanti aspetti della nostra quotidianità, consegnandoci un intero mondo nel palmo di una mano, è vero anche che per molti questa nuova realtà non è così semplice da assimilare. La tecnologia digitale corre talmente veloce e offre così tante opportunità, che non sempre è facile orientarsi al suo interno, soprattutto per chi non è nato e cresciuto con questi strumenti.

L'applicazione

È su questi presupposti che nasce The Digital Journey di Amicucci Formazione (versione iOS - versione Android), un’app sulla trasformazione digitale tutta dedicata a chi vuole capire meglio come utilizzare i mezzi tecnologici a nostra disposizione. Quello che si propone è un modo semplice e intuitivo per rimanere al passo. A qualsiasi livello: che voi siate principianti o dei veri e propri specialisti, c’è sempre qualche nuova potenzialità da scoprire. Più che un manuale di istruzioni, questa applicazione è una sorta di enciclopedia, un viaggio attraverso le più svariate opportunità che la tecnologia ci offre.

Come funziona

Digital Journey è stata pensata sulla scia delle tante app di e-learning già esistenti per l’apprendimento delle lingue o di uno strumento musicale. Prima di iniziare, è possibile selezionare le diverse categorie di interesse, così da creare un percorso plasmato sulle proprie esigenze. Una volta stabilito il livello di partenza e gli obiettivi di apprendimento, l’app si presenterà come una sorta di social network, con tanti contenuti che si propongono di volta in volta scorrendo sulla homepage: sarà possibile salvarli, commentare, oppure mettere “like”, se ci sono piaciuti. Ogni contenuto offre un percorso suddiviso in più parti: video di presentazione, schede di approfondimento e quiz per mettersi direttamente alla prova sulle conoscenze acquisite. Ogni lezione portata a termine trasmette un punteggio, che va ad alzare il nostro livello di apprendimento. Sarà così possibile monitorare i progressi fatti e puntare agli obbiettivi successivi.