Readly, oltre cinquemila riviste in un unico abbonamento

Abbiamo provato il servizio, fondato in Svezia nel 2012, che permette di consultare su pc, tablet o smartphone migliaia di riviste da tutto il mondo. Nella nostra recensione vi spieghiamo quali riviste sono presenti, come funziona e anche cosa manca

Negli ultimi mesi stando sempre più a casa è aumentata la vendita di dispositivi digitali come tablet, laptop, e-book reader. Così come è aumentata anche la lettura su schermo, con gli italiani che hanno letto moltissimi libri online e si sono informati con i quotidiani e con le riviste. E soprattutto di riviste parliamo quando parliamo di Readly: sI tratta di un servizio web a pagamento che permette di avere accesso a centinaia di riviste sia in italiano sia in tante altre lingue del mondo, a un prezzo a nostro avviso conveniente (a patto che vi siano le nostre riviste preferite).

Come funziona



Fondata nel 2012 in Svezia con l’obiettivo di “digitalizzare l’industria delle riviste per portare la magia dell’editoria periodica nel futuro” Readly permette di leggere sia sul pc che su tablet che su smartphone la propria rivista preferita e di scoprire nuove pubblicazioni, che possono essere poi lette in totale relax scaricandole sul proprio dispositivo, anche in assenza di connessione a internet. Readly garantisce l’accesso illimitato a 5.000 riviste italiane e internazionali divise in numerose categorie: da “aerei e veicoli pesanti” a cibo e bevande, da economia e finanza a enigmistica, dalla scienza alle riviste sul matrimonio o il giardinaggio. Al momento della nostra prova (inizio 2020) nel sistema sono presenti moltissime riviste italiane famose, da Giallo Zafferano (la più consultata) a Pc Professionale, da Cotto e Mangiato a Ad, da Vogue a Focus, da TV Sorrisi e Canzoni a Donna Moderna fino a Wired o Chi e Gente, solo per citare quelle più lette nel nostro paese. Ma è interessante, avendo tempo, poter scoprire anche riviste settoriali particolarissime. Una volta scelta la propria rivista è possibile consultare tutti i numeri a disposizione. Nel corso del 2020, spiegano da Readly, sono state distribuite oltre 140mila riviste digitali che sono state consultate 99 milioni di volte. Gli articoli che più hanno catturato l’attenzione dei lettori sono stati quelli relativi a ricette di cucina e suggerimenti nel campo dell’informatica, seguiti da arredamento, cucina e gossip.

La nostra esperienza e i prezzi



Abbiamo trovato molto interessante poter leggere con un unico abbonamento decine di riviste, anche di altri paesi per approfondire la nostra conoscenza delle lingue straniere e ampliare i nostri orizzonti. Molto buona sia l’app sia la navigazione nel sito, utile poter impostare segnalibri e avere, nella parte alta della schermata dell’app, suggerimenti sugli articoli più interessanti, grazie a un feed curato dalla redazione. Peccato manchino i quotidiani italiani: sarebbe bello (e conveniente) con un unico abbonamento poter consultare anche quelli; al momento invece troviamo solamente quotidiani stranieri (c’è il Guardian e pochi altri quotidiani in inglese o tedesco). Anche tra le riviste di notizie e politica non troviamo moltissimo (anche se ci sono Panorama e le ottime Newsweek, Forbes, Time). Ogni utente può attivare fino a cinque profili per i propri familiari, utilizzabili poi in contemporanea anche su diversi dispositivi. Il canone mensile è di 9,99 euro al mese tutto incluso: a nostro avviso (se ci sono almeno 2 o 3 riviste che leggiamo abitualmente) un prezzo molto conveniente. E i primi due mesi sono gratis.

Pro e Contro

PRO

5.000 riviste italiane e internazionali con un unico e conveniente abbonamento

App e sito stabili e ben fatti

CONTRO