Philips, tutte le novità per il 2021

Sarà un anno ricco di novità per la casa olandese. Grande attesa per i nuovi televisori e per i modelli di cuffie dedicate al mondo dello sport e del tempo libero. In attesa di provare per voi le novità, eccone un'anticipazione.

Tra le novità più interessanti certamente i TV OLED e mini-LED: entrambi montano il processore con intelligenza artificiale P5 di quinta generazione e l'HDMI 2.1. Saranno smart e ultra sottili, alcuni in versione Ambilight su 4 lati per un’esperienza di visione unica e totalmente immersiva.



Tutto sui nuovi televisori

Gli schermi si preannunciano con immagini ad alta definizione e design di grande impatto grazie all'utilizzo di materiali naturali come pelle, metallo e tessuto. E per gli appassionati di videogiochi e sport ci sarà la nuova funzione Fast Motion Clarity per immagini fluide e senza sfarfallio. In estate verranno lanciati sul mercato i modelli 806 e 856 con l’esclusiva tecnologia Philips anti-burn-in creata per proteggere gli schermi OLED dall'effetto scolorimento.

Infine, per gli amanti del grande schermo Philips 9636 e 9506 Premium MiniLED TV, disponibili nei formati da 65” e 75”. Di loro si dice che il nero sia perfetto.

Cuffie per tutti i gusti



La casa olandese per il 2021 ha pensato anche a una nuova linea di auricolari in quattro modelli dedicati allo sport. Saranno disponibili nella prima metà del 2021. L'obiettivo è ottimo suono, comfort, durata e igiene. Ci saranno led integrati per gli allenamenti in condizioni di scarsa visibilità e la funzione di pulizia automatica tramite la luce UV della custodia di ricarica. Ogni modello della gamma è a prova di polvere e sudore, alcuni saranno resistenti anche all'acqua. Una serie di caratteristiche innovative includono il monitoraggio della frequenza cardiaca e il suono a conduzione ossea.