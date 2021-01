Tornano le corse clandestine di Need for Speed

Si tratta di un gioco Electronic Arts tra i più apprezzati dai giocatori. Need for speed hot pursuit è la versione rimasterizzata dalla casa Criterion Games per lucidare un titolo con qualche dito di polvere

Due le modalità gioco: si può giocare vestendo i panni di un polizotto o di un criminale. A disposizione nuove auto, inediti obiettivi e una grafica rinnovata.



Divertimento puro

La competizione multiplayer è disponibile in tutte le modalità di gara, i giocatori potranno gustarsi la propria carriera in solitaria o sfidare gli amici per guadagnare ricompense e sbloccare nuove auto e armi. Tutto gestito da Autolog, un programma che consentirà ai giocatori di connettersi, condividere, confrontarsi e competere su qualsiasi piattaforma. Need for Speed: Hot Pursuit è classificato PEGI 7, è disponibile su PlayStation4, Xbox One , PC e anche in viaggio con Nintendo Switch.