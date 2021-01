OnePlus buds, leggeri e potenti

Gli auricolari OnePlus Buds sono disponibili in tre diverse colorazioni: bianco, grigio e blu nord. All'interno un driver dinamico da 13,4 mm che permette di avere un suono ricco soprattutto nei toni bassi e nei medi.



Le caratteristiche principali

Audio impeccabile in chiamata, un po' meno per ascoltare musica, ma comunque il livello del suono è soddisfacente. Ottima la durata della batteria: con una carica del 100% durano ben 7 ore e con l'astuccio che fa da power bank si riescono a fare anche 4 ricariche. Con un tocco di 3 secondi si può scegliere di collegarsi agli ultimi due dispositivi configurati, mente il doppio click permette di cambiare la traccia musicale.

Il costo è di 89 euro.

Alcune considerazioni



Sembrano un po' ingombranti ma questi auricolari restano ben incollati all'orecchio, certo non li consigliamo per andare a correre. A nostro avviso il limite degli OnePlus Buds è che per sfruttarne tutte le potenzialità occorre avere uno smartphone OnePlus. Solo così si possono aggiornare, cercare se si dimenticano e cambiare anche le impostazioni.

Pro e Contro

PRO

Prezzo

Durata

Audio chiamata

CONTRO