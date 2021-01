ThinkPad X1 Fold, il pc pieghevole “camaleonte”

Abbiamo provato il nuovo concetto di pc presentato da Lenovo: un computer da 13 pollici che si ripiega su se stesso, integra una tastiera e un pennino, è versatile e si può usare in tanti modi (e in più è potente come un “normale” ThinkPad). Il prezzo al momento è alto, anche se in linea con le caratteristiche innovative che il pc offre e i materiali premium utilizzati

È stato definito “il camaleonte dei computer”. Un po’ laptop, un po’ pc fisso, un po’ tablet, un po’ smartphone, un po’ strumento iper-portatile. Insomma, un prodotto capace di adattarsi a molteplici tipologie di utilizzo e, di certo, in grado di rivoluzionare il mondo dei personal computer. Stiamo parlando di ThinkPad X1 Fold

di Lenovo, il primo vero computer pieghevole al mondo. Si tratta di uno strumento per il lavoro, lo studio o l'intrattenimento in grado di lasciare letteralmente a bocca aperta l’utente le prime volte che lo utilizza, proprio perché - quando non lo si usa - si ripiega su se stesso come se fosse un libro. Uno strumento assolutamente innovativo, fatto per durare nel tempo (questo non l’abbiamo potuto provare, ci fidiamo della parola di Lenovo), con un prezzo che però non è per tutte le tasche.

Come si presenta



Da chiuso il ThinkPad X1 Fold sembra un’elegante agenda di pelle: pesa poco più di un chilo, accoglie al suo interno la tastiera (inclusa) ed entra tranquillamente in uno zaino, in una cartella da lavoro, in una borsa. Essendo molto compatto può essere portato in mano (magari da una parte all’altra di un ufficio - quando si ritornerà a lavorare dall’ufficio) come se fosse un’agenda o un libro ma è molto comodo, ad esempio, da portare in giro per strada, o ancora da portare con sé in aereo, dopo aver lasciato la valigia al check-in. La sensazione è quella di un prodotto compatto: da Lenovo tengono a spiegare che, pur essendo un oggetto “prezioso”, è stato disegnato e costruito appositamente per essere utilizzato, aperto, chiuso, girato, senza doverlo necessariamente “trattare come una reliquia”.

l sistema a strati e quello di apertura e chiusura



Il sistema di apertura e chiusura - a noi è sembrato solido e fluido - è stato testato e garantito per almeno 300mila cicli, pari a una media di quattro anni di utilizzo. Nella parte posteriore trova posto, integrato nella custodia in pelle, anche un sostegno, simile a quello delle cornicette o dei portafotografie, che permette allo schermo di essere posizionato su un tavolo e rimanere stabile. Il prodotto è composto da ben undici strati, comprese le cornici: lo chassis è costruito in fibra di carbonio e una lega di magnesio che dà leggerezza ma anche robustezza; per la dissipazione del calore c’è un esclusivo sistema di raffreddamento con grafite pieghevole, cinque gli strati per lo schermo 2K OLED da 13 pollici pieghevole realizzato in collaborazione con LG Displays. Raccontano gli ingegneri Lenovo che “il componente che rende ThinkPad X1 Fold realmente pieghevole è la cerniera multi-link progettata per proteggere lo schermo quando è chiuso e per garantire la corretta tensione in tutte le posizioni, ‘tirando’ lo schermo in piano quando è completamente aperta”. Infine, la garanzia di robustezza è data anche dal superamento dei test per la certificazione per lo standard americano 810H.