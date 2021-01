Da una parte una cantina storica italiana, Cantina Bellavista. Dall’altra una delle eccellenze della tecnologia collegata al vino: la cantinetta hi-tech di Instaview di LG Signature, che permette alle bottiglie di invecchiare come in una cantina tradizionale

Una cantinetta per vini smart e digitale e una cantina storica. LG Signature Cantinetta per Vini e Cantina Bellavista annunciano una collaborazione che prevede l’utilizzo delle tecnologie LG Signature (brand premium di LG) nell’ideazione di un percorso guidato che il marchio Franciacorta proporrà ai suoi visitatori nella prossima primavera.

La cantinetta LG



Assistere alla presentazione di questa nuova importante partnership è stata l’occasione per conoscere da vicino un’eccellenza della tecnologia: la cantinetta per vini Instaview di LG Signature. Ha una capacità di conservazione fino a 65 bottiglie racchiuse in una struttura di acciaio inox con finitura resistente ai graffi. Sulla parte frontale, un pannello in vetro oscurato con rivestimento a specchio che protegge i vini dall’esposizione alla luce solare e consente, tramite un doppio tocco sul vetro, di vedere l’interno della cantinetta: questo evita di dover aprire la porta creando fluttuazioni di temperatura indesiderate. La funzione Multi Temperature Control crea le condizioni ideali di conservazione per i diversi tipi di vino, con la possibilità di creare fino a tre zone a temperatura controllata; inoltre il compressore lineare Inverter riduce le vibrazioni e, congiuntamente alla funzione di Controllo dell’umidità ottimale, permette di conservare il profilo aromatico dei vini mantenendo l’aria uniforme. E ancora: il cassetto convertibile permette di personalizzare la temperatura scegliendo tra modalità frigorifero o freezer, in base al tipo di alimento che si desidera conservare insieme al vino (cassetto che tra l’altro grazie a un pulsante si solleva automaticamente per un facile accesso al contenuto). Una cantinetta dunque di grande eccellenza e tecnologia dedicata agli amanti del vino “affinché - spiega LG - i vini pregiati possano invecchiare ed esprimere il proprio potenziale aromatico come in una cantina tradizionale”. Il prezzo di listino è di 7.500 euro.

Collaborazione tra eccellenze



La collaborazione con Bellavista nasce, spiegano da LG, dalla volontà di promuovere le eccellenze del territorio valorizzando, attraverso la propria tecnologia, “le straordinarie creazioni che Bellavista realizza nella terra di Franciacorta”. “Il know-how tecnologico di LG Signature si sposa e si mette al servizio della tradizione Bellavista - spiega Sergio Buttignoni, corporate marketing director di LG Electronics Italia - per creare una sinergia d’intenti in grado di portare intatto il valore e la personalità inconfondibile di ogni vino nelle case delle persone”. L’esperienza messa in campo da Bellavista nel percorso visite delle proprie cantine sarà incentrata sull’identità di uno specifico vino: il Vintage Bellavista Franciacorta Brut Teatro alla Scala, spiega Francesca Moretti, amministratore delegato Bellavista e presidente del gruppo vino Terra Moretti: “Sarà un percorso tra arte e natura, tra tecnologia e manualità che consentirà di immergersi nel mondo di valori e di ispirazioni di un vintage di rara armonia”. E a proposito di Teatro alla Scala i due brand sono accomunati da un’altra “vicinanza di valori”: sono entrambi partner e fornitore ufficiale del Teatro alla Scala di Milano, tempio della grande musica cui Bellavista, lo abbiamo visto, ha dedicato uno speciale vintage che ne porta il nome.