Intolleranze alimentari, trovare il ristorante giusto con l'app myCIA

La Carta d'Identità Alimentare è un documento digitale pensato per facilitare le persone con necessità particolari nella ricerca del locale più adatto, ma è anche un sistema per creare una rete tra i ristoratori

Dimmi cosa mangi e ti indicherò dove trovarlo. E' con questo obiettivo che nasce la Carta d’Identità Alimentare, CIA, un documento digitale che racchiude le nostre preferenze, intolleranze ed allergie.

La app myCIA

L’idea è stata messa a punto da un gruppo di dietisti italiani per supportare gli utenti che hanno esigenze alimentari particolari. Attraverso la app myCIA è possibile individuare velocemente il ristorante più adatto, filtrando e ordinando i locali in base a gusti e necessità.

Menù digitale per i ristoratori

Il sistema non è pensato solo per i consumatori: funziona bene se i ristoranti aderiscono. Per questo MyCIA offre ai ristoratori parte del network la digitalizzazione del proprio menù, allergeni inclusi e con traduzione in 60 lingue, oltre a facilitare i servizi di ordini online, delivery e take away. Un circuito digitale che inizia e finisce nel piatto.