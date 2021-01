Mi Smart Band 5, la nostra prova del nuovo braccialetto fitness Xiaomi

Un compagno discreto al polso per tenere sotto controllo le attività fisiche di base della propria giornata, con annessi promemoria anche per sveglie, telefonate, messaggi e notifiche (se si vuole), senza mai diventare invasivo. Il Mi Smart Band 5 di Xiaomi è un giusto compromesso dal buon rapporto qualità prezzo per chi cerca un braccialetto fitness non troppo sofisticato ma dotato di funzioni base essenziali. Funziona abbinato a uno smartphone tramite l'applicazione Mi Fit.

Le caratteristiche principali



Al polso è comodo, ha un design “minimal” facilmente abbinabile ad outfit più casual e più eleganti. Il materiale del cinturino è piacevole al tatto e non si intralcia con i capi di abbigliamento indossati. Oltre al classico nero le colorazioni a disposizione sono diverse, dal giallo acceso al verde menta, al blu navy. I temi tra cui scegliere per il display sono 65 e l'opzione interessante è poter personalizzare lo sfondo anche con una propria foto. Leggero e versatile anche in acqua (è resistente fino a una profondità di 50 metri) e può essere indossato senza problemi pure durante la doccia, anche se alla fine è bene sempre asciugare polso e bracciale per evitare che la pelle resti umida e a rischio irritazione.

Lo schermo touch



Il display (1,1 pollici) è abbastanza ampio per le dimensioni complessive dello smart band: consente una visualizzazione buona per le notifiche dei messaggi e per gli alert, ma tra le funzioni non è previsto alcun tipo di interazione con le notifiche delle app di comunicazione. I messaggi e le chat si possono leggere mentre le telefonate in arrivo possono essere rifiutate. Un punto meno a favore è per l'estrema sensibilità dello schermo touch. Si attiva spesso se sfiorato non intenzionalmente non solo da dita o mano ma anche da altre parti del corpo coperte da tessuto. Durante lo svolgimento di una pratica sportiva questo inconveniente può mettere in pausa l'allenamento che quindi va riavviato.

Le funzioni legate alla salute



Quanto alle funzioni fitness i tipi di allenamento monitorati sono diversi, dallo yoga alla corsa all'esterno. Ideale sia per chi pratica attività fisica all'aperto, sia all'interno. Buono il feedback che restituisce in tempo reale i battiti cardiaci, l'andamento e pause dell'attività, le calorie bruciate. La frequenza cardiaca viene monitorata 24 ore su 24 e si può impostare se attivare avvisi ad hoc. Idem per il sonno, del quale registra anche fase Rem ed eventuali pisolini durante la giornata. Per la salute femminile tramite le impostazioni nell'app gemella Mi Fit si può impostare il monitoraggio del ciclo mestruale. Monitora lo stress, con suggerimenti per alleviare e recuperare, e propone esercizi di respirazione guidata seguendo gli schemi mostrati sul display. Aprendo sullo smartphone l'app Mi Fit tutti i dati sono facilmente visualizzabili. Utili gli avvisi di sedentarietà con una leggera vibrazione al polso quando è il caso di alzarsi e sgranchirsi le gambe, che sia a casa o in ufficio.

Disponibilità e prezzi



Buona la durata della batteria, una media di due settimane. Il Mi Smart Band 5 ha anche l'opzione del risparmio energetico anche se non è di facile intuizione attivarla. Il braccialetto si ricarica magneticamente con l'apposito cavo in dotazione, senza rimuovere il cinturino. Il costo di listino è 39,99 euro. Il cinturino è a disposizione in sei colorazioni: nero, giallo, blu navy, verde menta, arancione, ottanio.

Pro e Contro

PRO

Prezzo

Funzioni di monitoraggio per sport e salute

CONTRO